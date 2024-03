Az újbudai rendőrgyilkos állítja: Gulyás Mártontól is védte a készenlétiseket

Cikkünk frissül...

Sz. Szilárd észrevételeivel kezdődött a pénteki ülése az újbudai rendőrgyilkosság tárgyalásának a Fővárosi Törvényszéken. Állította, hogy nem dördült el figyelmeztető lövés a lépcsőházból kifelé, és ez szerinte látszik is a felvételeken. Továbbra is vitatja, hogy a tanúk igazat mondtak

Indítékom nem is lett volna. Az én olvasatomban nem is követtem el bűncselekményt, amikor valakinek az életét próbáltam megmenteni

– mondta Sz. Szilárd, utalva arra, hogy azért érkeztek meg a XI. kerületi házhoz a rendőrök, mert ő bontókalapáccsal betörte egy idős asszony lakásának a bejárati ajtaját.

Legutóbb februárban állt Szabó Judit tanácselnök elé Sz. Szilárd, amikor a kezelőorvosát hallgatta meg a törvényszék. A szakember kijelentette, hogy a vádlott elmeállapotára való tekintettel nem zárható ki a bűnismétlés veszélye. Sz. Szilárd a meghallgatás után a késelés pillanatáról kezdett el beszélni, amikor kitört a balhé a tárgyalóteremben. Baumann Péter társai szarházinak nevezték a vádlottat, mire az odafordult hozzájuk, és közölte velük, hogy „fogtok ti még szopni”.

A mai napon a két sértett rendőr közül Kállai Lászlót védője képviselte a tárgyaláson, Dobos László alig pár méterrel a vádlottól foglalt helyet, szó nélkül hallgatta Sz. Szilárd észrevételeit.

Sz. Szilárd állította, hogy ő egy pörgős típus, nem egy lusta lajhár, majd az eljárásról beszámoló tévéműsorokat szerette volna kritizálni, de ezen a ponton félbeszakította a bírónő:

Én is pörgős típus vagyok, a bíróság nem tévéadások alapján hoz ítéletet az ügyben. Kérem, haladjunk tovább!

A vádlott már a szolnoki incidensét is megkérdőjelezte, szerinte nem úgy viselkedett akkor sem, ahogy a rendőri jelentés leírta. Az Újbudára kiérkező rendőröket, Baumannt és a többieket cinkosoknak nevezi.

Ez egy karaktergyilkosság, ami itt folyik, ez nem egy nyomozás!

– csattant fel Sz. Szilárd, amikor a rendőrségi nyomozás mozzanatait kritizálta.

Monológja ezen pontján magáról kezdett el mesélni. Szerinte őt zaklatta egy hölgy, és nem fordítva, valamint Gulyás Mártonnal is összeszólalkozott 2006-ban, amiért Gulyás szerinte akkor a Készenléti Rendőrség előtt a földön feküdve énekelte a Himnuszt. Sőt, egyszer még egy vödör gumicukorral is szerette volna meglepni a XI. kerületi Rendőrkapitányságot, de a kapitány jelezte, hogy nem fogadhatja el. Igyekezett még állatmenhelyeket is támogatni, hajléktalanokat mentett meg a fagyhaláltól.

Nem tartja indokoltnak az elmegyógyintézeti kezelését a továbbiakban, mert kezelőorvosa nem ismeri a bíróságon elhangzottakat, így nem ismerhetik Sz. Szilárd jogos félelmeit. Szerinte nem tudnak érdemben foglalkozni az ő elmeállapotával, mert nem értesülnek a bíróságtól a tárgyalás fejleményeiről. Arra a kérdésre viszont, hogy vitatja-e az elmeállapotát, már nem válaszolt.

Kérdés, hogy milyen az elmeállapota

Az észrevételek után az ügyész kezdhette meg a vádbeszédének felolvasását, eközben Sz. Szilárd a bv. kommandósok között, a vádlottak padján hallgatta, hogy a vádhatóság szerint a vád megállja a helyét.

Az ügyész szerint elképzelhetetlen, hogy valóban jogos önvédelemről lett volna szó, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy Sz. Szilárd következetlenül építette fel a védelmét. Prancz Balázs álláspontja szerint mégsem az önvédelem miatt, hanem Sz. Szilárd kóros elmeállapota adhat okot arra, hogy a vádlott nem büntethető.

A bűnismétlés veszélye fennáll az esetében, ezért indítványozza, hogy a vádlottat a vádak alól mentse fel, a kényszergyógykezelését rendelje el.

Borbély Zoltán, Baumann Péter sértetti jogi képviselője viszont nem értett egyet az ügyész álláspontjával. Meglátása szerint Sz. Szilárd értelmes ember, aki nem szenved elmebetegségben, és adekvátan tér ki a kérdés elől, ami őt kóros elmeállapotúnak állítaná be.

Az ügyvéd röviden bemutatta Baumann Péter életútját a haláláig, majd jelezte, hogy új elmeorvosi szakértő meghallgatására tesz indítványt. Borbély ugyanis nem ért egyet az igazságügyi szakértő véleményével, szerinte Sz. Szilárd értelmesen válaszolt a bírósági kérdésekre, korábban munkahelye és lakása is volt, ez pedig nem egy súlyos elmeállapotú emberre jellemző.

Sz. Szilárd nem kóros elmeállapotú. Ha ez a rendőrgyilkosság 1974-ben történik meg, akkor ebben a teremben az lenne a kérdés, hogy a vádlottat halálra ítéljék, vagy kényszergyógykezelésre. Most az a kérdés, hogy börtönbüntetésre ítéljék, vagy kényszergyógykezelésre.

Ács Tibor, a két sértetti rendőr jogi képviselője Kállai László szavait tolmácsolva mondta, hogy a húszéves tapasztalattal rendelkező egyenruhás nem akarja, hogy a gyógykezeléssel megússza a vádlott a büntetést. Ellenben tart attól is, hogy tíz év múlva, ha az IMEI-ből kiengedik a vádlottat, akkor megkeresné a családját, akik már nem biztos, hogy meg tudnák védeni magukat. Kállai félelme nem lehet alaptalan, hisz a vádlott többször is megfenyegette, valamint őt tette meg bűnösnek azért, amiért most a vádlottak padján ül.

Az ügyvéd azonban egyetért az ügyészi vádbeszéddel, szerinte is kóros elmeállapotban szenved a vádlott, azonban arra nem derült fény, hogy pontosan mi is ez a betegség. Csatlakozott Borbély Zoltánhoz, és indítványozta az elmeorvosi szakértő kirendelését.

A védő szerint nem büntethető

Mikófalvi Ádám, Sz. Szilárd védője az elhangzottakkal szemben viszont úgy értékelte, hogy nem védence, hanem a tanúk elmondásaival kapcsolatban tárt fel ellentmondásokat az eljárás. Az ügyvéd ismertette, hogy a vádlott folyamatosan tagadta a bűnösségét, és kés is csak azért volt nála, hogy az idős hölgyet meg tudja védeni. Nem tett szúró mozdulatokat, csak maga előtt tartotta a kést, ekkor sérülhettek meg a rendőrök a védő szerint, aki később felhívta a figyelmet arra, hogy a lépcsőházban nem állt fenn egyik feltétele sem a bilincselésnek. Ismert, hogy ez volt az a pillanat, ami később a dulakodáshoz vezetett.

Kiemelte, hogy a cselekmény elkövetésekor Sz. Szilárd már kóros elmeállapotban szenvedett, és nem volt tisztában azzal, hogy a kés használata a rendőr halálához is vezethet.

ABBAN VISZONT EGYETÉRTETT AZ ÜGYÉSZSÉGGEL, HOGY VÉDENCE ESETÉBEN A KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS ELRENDELÉSE A SZÜKSÉGES, ÉS NEM BÜNTETHETŐ.

Kóros elmeállapota miatt nem ismerte fel a helyzetet, amibe került, állítja védői beszédében Mikófalvi. A sértetti indítvánnyal kapcsolatban a védő úgy nyilatkozott, hogy a kérdések nem a szakértő kompetenciájába tartoznak, a sértetti jogi képviselők pedig túlnyúltak a szerepükön az eljárás alatt.

A védői beszéd végén Szabó Judit elutasította az újabb szakértő kirendelését, majd Sz. Szilárd az utolsó szó jogán felszólalva az alábbiakat mondta:

Nem hazudtam semmiben, a mai napig nem volt semmi gond velem. Őszintén sajnálom a történteket, egy baleset volt! Őszintén sajnálom, láttam a családját a tévében, engem is megérintett!

A honvédséghez is be akart törni

2023 októberében vette kezdetét az újbudai rendőrgyilkosság tárgyalása, amikor is Sz. Szilárdot először vezették a bv. kommandósai a törvényszék elé. Ekkor kiderült, hogy Sz. Szilárd a fővárosi késelés előtt még a szolnoki helikopterbázisra is megpróbált bejutni. Azért kereste fel a katonaságot, mert furcsa üzenetek jelentek meg a telefonján és a TikTokon. Félt a megfigyeléstől, és ezt szerette volna tisztázni az egyenruhásokkal. A kisgyerekkel is azért kötekedett, mert úgy gondolta, a kicsi nem az igazi anyjával sétált, esetleg a nő őt is megfigyelte.

Az előkészítő ülésen vallomást tett, amikor is közölte, hogy mikor úgy érezte a földön fekve, hogy Baumann Péter rámászik, ő megszúrta az egyenruhást. Mindezek után is állította, hogy nincsen problémája a rendőrökkel, jól kijön velük.

Bontókalapáccsal ment neki az ajtónak

A Lecke utcai lakótelepen történtek akkor kezdődtek, amikor egy idős asszony lakásából azt hallotta Sz. Szilárd, hogy fuldoklás hangja szűrődik ki. Mivel nem reagált a nő a dörömbölésre, ezért szerzett egy bontókalapácsot, és betörte a nő ajtaját. Csak ezek után jött rá, hogy nem volt szükség az ő segítségére. A helyszínen megjelent rendőrökkel ezt követően kezdett el dulakodni.

Mint arról korábban beszámoltunk, 2023. január 13-án este három intézkedő rendőrt késsel sebesített meg egy férfi Újbudán, majd az utcára menekült, ahol az egyik járőr figyelmeztető lövés után lábon lőtte, ezután a támadót elfogták. Az egyik rendőr, Baumann Péter olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban meghalt.

A rendőrség tájékoztatása szerint Baumann Péter – aki családalapításra és esküvőre készült párjával – kilenc és fél éve szerelt fel, 2021-es teljesítményét kiválóra értékelték. A főtörzsőrmester akkor februárban lett volna 30 éves.

(Borítókép: A vádlott a tárgyaláson. Fotó: Tövissi Bence / Index)