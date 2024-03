Jelentős kárral néz szembe a visegrádi Hotel Silvanus

Jelentős kárt okozott a visegrádi Hotel Silvanusban keletkezett szombati tűz – közölte a szálloda igazgatója az MTI megkeresésére, hozzátéve: véleménye szerint a könnyűszerkezetes tetőt ki kell cserélni.

Pintér Róbert telefonon elmondta: a 151 szobával működő hotelnek mintegy kétszáz vendége volt – 143 szobát adtak ki –, amikor szombat délelőtt kigyulladt a negyedik emelet, ahol kizárólag szobák vannak.

A vendégek elhelyezése folyamatban van, de többségük egyelőre a környező épületekben és a fellegvár parkolójában biztosított melegedőbuszokban vár

– tette hozzá, jelezve: csupán néhány vendég kért áthelyezést, amelyre a környező szállodákban van lehetőség. Beszámolt arról, hogy egy nemzetközi konferenciát, amelyet a hétvégén tartottak volna a hotelben, Budapestre helyeznek át.

Pintér Róbert elmondta azt is, hogy az újjáépítés elkezdődött. Kiemelte, hogy a koronavírus-járvány miatti korlátozások okán van tapasztalatuk abban, hogy egyik pillanatról a másikra hogyan menedzseljék a helyzetet. A meglévő foglalásokkal kapcsolatban közölte, sok megkeresést kapnak; mindenki maga döntheti el, hogy elmegy a szállodába, vagy nem.

A jövőbeni foglalási lehetőségek megnyitása a »következő hetek válasza«, és annak is a függvénye, hogy a szombati és a vasárnapi felmérések milyen eredményre vezetnek

– fogalmazott az igazgató.

Pintér Róbert korábban azt mondta, hogy valószínűleg elektromos probléma okozta a tüzet. Hangsúlyozta: a vendégek és az alkalmazottak a tűzeset idején biztonságban voltak, senki sem sérült meg. Némethy Zita, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője szombat délután elmondta, hogy jelenleg az utómunkálatokat végzik a hotelben, ahol tűzvizsgálatot is tartanak. Az Útinform tájékoztatása szerint a hotelhez vezető Panoráma út továbbra is le van zárva, kerülni a 11-es úton lehet.

Lángokba borult a hotel

Ahogy arról az Index is beszámolt, szombaton délelőtt tűz keletkezett egy visegrádi hotelben. A Panoráma útra riasztották a tűzoltókat.

Kigyulladt, és teljes terjedelmében égett a visegrádi Hotel Silvanus negyedik szintje a Panoráma úton – írta a katasztrófavédelem.

A lángok a tetőszerkezetre is átcsaptak helyenként – mondta Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, hozzátéve: a tűzoltók a legmagasabb riasztási fokozatnak megfelelő erőkkel, több vízsugárral oltottak, és igyekeztek megakadályozni a tűz továbbterjedését.

A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett szentendrei, esztergomi és fővárosi hivatásos, valamint szentendrei, szigetmonostori, visegrádi és leányfalvi önkéntes tűzoltók vonultak ki a tűzesethez.

A TŰZ MINTEGY 200-300 NÉGYZETMÉTERES RÉSZT ÉRINTETT A HOTELEN BELÜL, A SZÁLLODÁBAN KÖRÜLBELÜL 230 EMBER TARTÓZKODOTT.

Megkerestük az Országos Mentőszolgálatot is, akik beszámoltak arról, hogy három mentőhelikopter és számos mentőautó érkezett a helyszínre, valamint hogy az épületet elhagyók számára a katasztrófavédelem segítségével egy Volán-buszt biztosítottak melegedési lehetőségként.

Az épületből mindenkit kimenekítettek, és egyelőre sérültet sem kellett ellátniuk.

Helyszíni tudósítónk beszámolt róla, hogy a bevezető út már le van zárva, és a tűzoltók jelenleg is vizsgálódnak, önkéntes tűzoltók is a helyszínen vannak. Az út addig zárva is marad, amíg ezzel nem végeznek. A rendőrségtől azt az információt kaptuk, hogy nem maradt senki az épületben, az oltás még mindig folyik, egyúttal ők is megerősítették, hogy nincs sérültje az incidensnek.

Kollégánknak a helyszínen Némethy Zita, a Pest vármegyei tűzoltóság helyettes szóvivője elmondta, hogy 25 gépjárműfecskendővel mintegy 100 tűzoltó próbálta megakadályozni a lángok továbbterjedését.

A tűzoltói munka befejezése után utómunkálatokat végeznek, és átvizsgálják, átszellőztetik az épületet. A tűz keletkezési okát is vizsgálják majd.

Mint ismert, a hotel igazgatója, Pintér Róbert azt mondta: a tüzet valószínűleg elektromos probléma okozta.