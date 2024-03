Jön a tavasz, de az ismert e-robogó-megosztó ezt már nem érte meg

Minden év márciusának elején indította az e-robogós szezont a Blinkee, idén azonban már hiába keresik a jellegzetes kis elektromos járműveket az utcákon. Az applikáció már nem elérhető, és a Facebookon is csak egy rövid tájékoztató olvasható arról, hogy az elektromos közösségi robogó megosztójának további működtetéséhez nem volt minden feltétel biztosítva.

Pedig a szolgáltatás kifejezetten ígéretesnek indult 2018-ban, akkor az Index is tesztelte, kinek és mire jó pontosan a városi e-robogó.

A lengyel központtal franchise-rendszerben működő magyar szolgáltató volt az első nemzetközi partner, ezt követően csatlakozott Bukarest, Split, Pozsony, Prága, Valencia és Stockholm is. Magyarországon egyetlen konkurens próbálkozott Veszprémben, de ott a pilotprogram elindítása után egy évvel a kísérletet leállították.

Budapest után 2019-ben Pécsen folytatta a Blinkee.city Kft. a terjeszkedést, így annak ellenére, hogy Magyarországon nincs akkora hagyománya a robogózásnak, mint a mediterrán európai országokban (ott a megosztás már 2015 óta létezik), e két nagyvárosban több mint 50 ezren töltötték le a bérlést lehetővé tévő applikációt. A csúcsponton 210 jármű volt Budapesten, és 40 Pécsen. A Covid-járvány okozta üzleti mélyrepülés eredményeként azonban a baranyai megyeszékhelyen már 2023-ban sem indult el a szezon, és Budapesten is már csak 200 robogóval. Mára dobta be a főváros is a törülközőt.

Pofon a pandémiától

A robogómegosztó alapvetően az adott város lakosai számára nyújt könnyen elérhető alternatívát, ezért is jelentett érzékeny veszteséget a pandémia, illetve a nagy munkáltatók által erre adott válaszként bevezetett home office, ami ma is számos helyen megmaradt. Ez jelentős mértékben vetette vissza a napközbeni felhasználást, mivel sokan munkába járásra használták. 2019-re érte el a növekedés a csúcspontot, a tendencia azóta lefelé mutat, hiába múlt el a járvány.

Ugyanebben a mikromobilitási szegmensben ugyanakkor három e-roller-szolgáltató is talpon tudott maradni,

amit Varsányi Tamás, a Blinkee.city Kft. ügyvezetője azzal magyaráz, hogy egyfelől a rollerekhez nem kell jogosítvány, ami a fiatalabb korosztály számára is elérhetővé teszi, de ami fontosabb, hogy a rollerek a helyi lakosságon túlmutató, nem elhanyagolható számú budapesti célközönséggel is rendelkeznek, mégpedig a magyar fővárosba látogató turistákkal. A robogómegosztó 2018-as indulásakor még csak egy rolleres szolgáltató volt a piacon, a másik kettő csak ezt követően jelent meg, ráadásul a turisták mellett a Blinkee azon felhasználóit is elhalászták, akik rendszerint csak rövid utakra használták a kis e-robogókat. 2018-hoz képest a carsharingszolgáltatás is megduplázódott.

Több további kisebb összetevő is közrejátszhatott a megszűnésben, így például a csökkenő budapesti lakosság, ugyanis a fiatalok nagyobb számban döntöttek a kiköltözés mellett, illetve az is, hogy sokan saját elektromos kerékpárra váltottak.

Végül a szolgáltatás jövőbeni gazdaságossági kilátásaira a fejlett budapesti közösségi közlekedés is árnyékot vetett, mivel az új tarifareform révén a diák felhasználók számára szinte ingyenessé (a Pest vármegyei diákbérlet 945 forint) váltak a BKK-járatok. Ilyen együttes feltételek mellett nem volt értelme a Blinkee újraindításán tovább dolgozni.

Nem vész el, csak átalakul

Ha volt valami haszna a 6 éves működésének, akkor az a rendőrségi ellenőrzések statisztikájában érhető tetten. Ugyanis az alkalmi felhasználók körében az éjszakai utazás meghatározó volt, jellemzően amikor elment az utolsó busz, vagy csak nagyon sokára jött a következő. A buliból hazainduló, robogózást nem tervező felhasználókra pedig előszeretettel utazott a rendőrség, miután egy késői időpontban a jellegzetes jármű jó célpontot jelentett a szondáztatáshoz.

A Blinkee magyar tulajdonban lévő gépparkja használt állapotában is komoly értéket képvisel, így a robogókkal valamit kezdeni kell.

Varsányi Tamás ügyvezető az Indexnek azt mondta, azoknak, akik továbbra is igénylik a bérlést, hosszabb távú (egy hónapnál hosszabb időre szóló), egyénre szabott konstrukciót dolgoznak ki, de a járműveket meg is lehet vásárolni. Jelenleg is zajlik a partnerszerviznél a gépek átalakítása kulcsos indításúra. Ezt követően 220 voltos hálózatról simán fel lehet tölteni, egy teljes töltés 2 kWh, ami 60-70 forintba kerül, ennyiért 60-70 kilométert meg lehet tenni. Technikailag nyílna lehetőség a teljesítmény megnövelésére is, de a gyári 45 km/h-s sebességkorlátozáshoz a Blinkee részéről nem nyúlnak a szerelés során.

Varsányi Tamás szerint a relatív újdonsága miatt az e-robogóknak még nincs kialakult piaca, de most tőlük ezeket a gépeket egy új e-robogó árának nagyjából 40 százalékáért bárki megvásárolhatja. Bár a magyar nem egy robogózós nemzet, a cégvezető úgy látja, hogy egy efféle szolgáltatásnak van létjogosultsága. Már csak azért is, mert sokan keresztfelhasználók, azaz egyszerre használták az autó-, a robogó- és a rollermegosztók járműveit. A nagyvárosokban a járműmegosztási piac ezen a három lábon állhat stabilan – véli a szakember.

