Egyre többen dobják a saját autót, dübörög a carsharing

Jelentősen átformálja a közlekedést a gazdasági válság. Saját autót vásárolni és fenntartani is egyre zsebbenyúlósabb, ennek hatására pedig egyre jobban hódít az autómegosztás, aminek – hátrányai mellett – egyre több előnye domborodik ki. A carsharing hosszú távon méltó kihívója lehet a saját tulajdonú autóhasználatnak.

Korábban az Index terjedelmes cikkben mutatta be az autómegosztási piac növekedését. A bővüléshez azonban bőven van még tér. Korábban elsősorban azoknak érte meg a carsharing, akik évente kevés kilométert autóztak. Az elmúlt időszakban azonban jelentősen megnőtt a saját autó fenntartási költsége, így évi 18 ezer megtett kilométerig a carsharing jobban megéri a saját autó helyett – összegezte a Jövő Mobilitása Szövetség (JMSZ).

A válság átformálja a közlekedést

Emellett a kedvezőtlen gazdasági környezet is a megosztott autózás malmára hajtja a vizet, ugyanis nemcsak az autó fenntartási költsége, hanem megvétele is jóval költségesebbé vált az elmúlt 1,5–2 évben. Az új autók árának emelkedése – és korábban korlátozott elérése – a használt autók árát is egekbe lőtte, ami olyan „piaci öniróniába” csapott át, hogy jó befektetéssé vált használt autót venni, hiszen néhány évnyi használat után – az általános piaci drágulásnak köszönhetően – haszonnal értékesíthető tovább a jármű.

A jelenlegi globális kihívások – az energiaválság, az ellátási láncok problémái, valamint az infláció átformálta a közlekedési szokásainkat. „Egyre többen gondolkodnak el azon, hogy érdemes-e egy családnak több autót fenntartani, vagy az egyik kiváltható-e alternatív mobilitási lehetőségekkel, mint a roller, a kerékpár, az autómegosztók, kiegészítve a tömegközlekedéssel. Nemzetközi felmérések arra mutattak rá, hogy a gazdasági válság nagymértékben hozzájárulhat az elektromos járművek egyre széleskörűbb használatához” – mutat rá a JMSZ, habár a teljes elektrifikáció hozzáférése egyelőre sokak számára nem elérhető.

Az Autós Nagykoalíció elnöke korábban a tudatos mobilitásra hívta fel a figyelmet. „A kulcs a tudatos közlekedés, mégpedig úgy, hogy az emberek felmérik, hogy a lakhelyük, életvitelük szempontjából melyik autótípus az optimális számukra. Fontos, hogy mindenki úgy és annyit autózzon, amennyit szükségszerű” – mondta az Indexnek Knezsik István.

Azonban nemcsak a magánemberek, hanem a vállalatok is felismerték, hogy az autó kiváltható, így céges flotta fenntartása helyett sokan carsharing előfizetést és használatot adnak juttatásként dolgozóiknak. A szemlélet amellett, hogy jelentős költségmegtakarítást is jelenthet, a vállalatok fenntarthatósági törekvéseivel is egybevág.

Akár egy tucat autót is kiválthatnak

Szakértők szerint egy megosztott autó, akár 6-12 saját tulajdonú személygépjárművet is képes kiváltani a városi közlekedésben, miközben a saját használatú autók 96-98 százalékban az utcán állnak, tulajdonosa pedig sok esetben csak parkolóhelyért köröz vele. Ezáltal nemcsak az autószám csökken, hanem ezzel párhuzamosan a parkolóhelyek száma is növekszik, ráadásul parkolódíjat sem kell fizetnünk.

Budapest útjain összesen körülbelül 1500 autó bérelhető perc és/vagy kilométer alapon, melyek közül több mint 40 százaléka tisztán elektromos hajtású. A percdíjas bérlések mellett van mód órás, egész napos, sőt akár többnapos bérlésre is, így nem jelent akadályt a főváros elhagyása sem. A három szolgáltató (Mol Limo, GreenGo, ShareNow) adatai szerint csaknem 23 millió kilométert tettek meg a felhasználók a megosztott autókkal Magyarországon 2022-ben.

Dinamikus felhasználónövekedés

Mindhárom magyarországi szolgáltató arról számolt be, hogy a megtett utak száma és ideje is jelentősen nőtt az elmúlt évben.

A ShareNow-nál a felhasználók száma 2022-ben elérte a 80 ezer főt, ami 45 százalékos növekedést jelent a 2021-es 55 ezres felhasználószámhoz képest, miközben csak 2022-ben közel 8 millió kilométert tettek meg a szolgáltató autóival.

A GreenGo regisztrált felhasználóinak száma 2021-ről 2022-re közel 30 százalékkal, a megtett kilométerek száma pedig 85 százalékkal nőtt – a csak elektromos flottájú vállalat ezzel csak a tavalyi évben több mint 1300 tonna CO2 kibocsátástól kímélte meg a főváros levegőjét.

A Mol Limo felhasználóinak száma tavaly meghaladta 100 ezret, akik 7,5 millió kilométert tettek meg.

Míg a korábbi kutatások szerint kisebb autók esetén évi 7500, közepes méretűek esetében 13000 kilométer vagy annál kevesebb megtétele esetén már nem éri meg saját kocsit fenntartani, a JMSZ szakértőinek friss felmérése szerint

a hétköznapi városi 5-10 km-es utazásokból és hétvégi bevásárlásokból és országhatárokon belüli 2-3 napos kirándulásokból összeálló, már jelentős autóhasználatnak mondható, évi 18000 km-es használat mellett sem éri meg sokszor saját autóba fektetni. Több szolgáltató igénybevételével és egyéb közlekedési eszközökkel kombinálva, illetve egy közösségi közlekedésre alkalmas bérlettel kiegészítve pedig még költséghatékonyabban közlekedhetünk.

Oké, de el kell menni érte

A carsharing-alkalmazások hátrányát a pillanatnyi hozzáférés jelentheti. Vagyis, hogy adott időben, adott helyen épp nincs a közelben autó, a legközelebbi autóhoz pedig akár 10 perc séta szükséges. Az iparág hazai vállalatai a flotta folyamatos bővítésével igyekeznek orvosolni a problémát.

A saját autó előnye vitathatatlanul a kényelem, például a gyermek/gyermekek óvodába/iskolába való elfuvarozása esetén, így például a gyerekülés megléte, amely az autómegosztók esetében nem alapvető kellék.

Aki pedig rendelkezik garázzsal, az az időjárás körülményeitől is meg tudja óvni kocsiját, például nyáron nem kell egy forró, míg télen egy hóval borított, hideg járműbe ülni.

Szintén nem elhanyagolható szempont, hogy az autómegosztók előnye leginkább rövid távon, városi közlekedés során domborodik ki, Magyarországon szinte kizárólag Budapesten, esetleg a szűkebb agglomerációban használják.

(Borítókép: egy GreenGo-autót fertőtlenítenek 2020. március 11-én. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)