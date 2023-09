Nem csak a kilométeróra, az autó értéke is felfelé pörög használat közben

Autót vásárolni általában nem befektetési céllal szoktak az emberek. Azonban nem egy olyan autótípus létezik, amely a használata során is tartja értékét sőt, akár többet is ér. Az ilyen négykerekűt vásárlók win-win szituációba kerülnek, hiszen nemcsak használnak egy jó kocsit, de eközben áruk is növekszik, így egy esetleges továbbértékesítés esetén hasznot is hozhat.