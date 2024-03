Megszólalt a Hotel Silvanus igazgatója, már sejti, mi lehetett a tűz oka

Pintér Róbert, a hotel igazgatója az MTI megkeresésére elmondta: valószínűleg elektromos probléma okozta a tüzet, ami a hotel negyedik emeletéről indult el. Kiemelte, hogy a vendégek a közeli parkolókban várakoznak, ahol buszok és melegedők állnak a rendelkezésükre. A következő órákban minden vendég visszakapja értékeit, akik szeretnének, hazamehetnek, a többieknek a hotel alkalmazottai foglalnak új szobát.

Hangsúlyozta azt is:

a vendégek és az alkalmazottak a tűzeset alatt biztonságban voltak, személyi sérülés nem történt.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője arról beszélt, hogy a helyszínre három mentőhelikoptert és számos mentőautót riasztottak. Az épületet elhagyóknak a katasztrófavédelem segítségével egy buszt biztosítottak melegedőként.

Csámpai Attila, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője arról adott tájékoztatást, hogy teljes terjedelmében égett a visegrádi Hotel Silvanus felső szintje, a szállodában körülbelül 230 vendég tartózkodott, de mindenki épségben elhagyta az épületet. Nem sokkal 12 óra előtt már 14 tűzoltóegység dolgozott a tűz megfékezésén.

A katasztrófavédelem közleménye szerint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett szentendrei, esztergomi és fővárosi hivatásos, valamint szentendrei, szigetmonostori, visegrádi és leányfalui önkéntes tűzoltók vonultak ki a tűzesethez. A munkálatokat fővárosi, váci, gödöllői és budaörsi vízszállítók is segítették.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n tudatta, hogy a tűz miatt teljes szélességében és hosszában lezárták a hotelhez vezető Panoráma utat.

Nem először ütött ki tűz a szállodában

Mint arról az indexen is beszámoltunk: szombat délelőtt érkezett a hír, hogy kigyulladt a visegrádi Silvanus Hotel. Közzétettük többek között azt a videót is, melynek tanúsága szerint nem ez volt az első eset, a szállodában 2008-ban is tűz ütött ki. Lapunk tudósítója a helyszínen azt az információt kapta, hogy az utómunkálatok részeként átvizsgálják, átszellőztetik az épületet, és hamarosan a tűz pontos keletkezési okát is kivizsgálják.

(Borítókép: A kiégett Hotel Silvanus 2024. márcus 9-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)