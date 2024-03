Megjelent a kaszás, és kitört a balhé a budapesti gazdatüntetésen

Cikkünk folyamatosan frissül!

Vasárnap 14 óra környékén gyűltek össze a gazdák Budapesten, de valamivel a kezdés előtt mindössze 30 ember és egy traktor várakozott egy Népligethez közeli parkolóban. Bár a szervezők azt szerették volna, hogy a traktorral együtt vonuljanak át a Parlamenthez, a jármű erre nem kapott engedélyt, így végül ki gyalog, ki autóval tette meg az utat.

Galéria: Elegük van a magyar gazdáknak Fotó: Tövissi Bence / Index

Egy vidéki méhész a helyszínen az Indexnek arról beszélt, hogy a tüntetésre Nagy István agrárminisztert is várják a Parlamenthez, de örülnének annak is, ha az Országos Méhészeti Egyesület vagy a Mézkiszerelő Üzem vezetője is megjelenne.

Mondják el, hogy hova lett az a több milliárd forint, amit megkaptak. Számoljanak el az összegekkel! Ha azt ígérték, hogy magyar termelők mézét vásárolják fel, akkor miért is kell bejönnie az ukrán méznek?

– tette fel a kérdést, hozzátéve: ugyan neki nincs diplomája, „mert csak egy egyszerű parasztember”, mégis tisztában van az árakkal. „Annyiért, mint amennyibe az ukrán méz kerül, nemhogy minőségi terméket, de még csődöt sem lehet termelni” – jelentette ki, megjegyezve: lehet, hogy ma csak kevesen vannak, de ezt a létszámot meg lehet szorozni százzal is. Arra a kérdésre, hogy miért jöttek el ilyen kevesen, úgy felelt:

„félnek, félnek attól, hogy retorzió éri őket.”

„Mi viszont akkor is válaszokat akarunk. Annak idején megválasztottuk ezeket az embereket, most pedig cserben hagytak minket, és nemcsak a méhészeket, hanem a gabonatermelőket és a gyümölcstermelőket is” – fogalmazott.

Galéria: Elegük van a magyar gazdáknak Fotó: Tövissi Bence / Index

Egy másik gazda az Indexnek arról beszélt: „igaz, hogy kevesen vagyunk, de nagy bennünk az elszántság. Azt szeretnénk, hogy leüljenek velünk tárgyalni. Mindaz, amit szombaton Nagy István nyilatkozott, rendkívül szomorú, de legalább észrevette, hogy itt vagyunk. Ez már jó előjel, de még csak a nulladik lépés” – emelte ki.

Kérdésünkre az esemény főszervezője, Kernbaum Anita is kommentálta Nagy István nyilatkozatát. Mint mondta:

hihetetlen, hogy ilyen egyáltalán eszébe jutott. Ez egy alulról szerveződő kezdeményezés, semmi köze a baloldalhoz, én magam sem vagyok baloldali. Ez nem a politikáról, hanem egy szektor problémájáról szól

– fogalmazott.

Megjelent a kaszás

A gyűlésre érkezők elindultak a Parlament felé, a vonulást követően körülbelül 100 ember gyűlt össze az Idősebb Antall József rakparton. A helyszínen a gyermekvédelmi és más egyéb tüntetésekről is ismert kaszásbábu fogadta a tiltakozókat. A bábu kisebb konfliktust okozott a tüntetők között, az egyik civil, Ágnes az Indexnek arról beszélt: most már biztos abban, hogy a gazdatüntetés mögött is a „balmoslék genderlobbista álellenzék áll”.

Kijelentése hallatán többen felháborodtak, lapunknak néhány gazda azt mondta: „ez őrültség, a mai egy valódi civil tüntetés, ez a nő hülyeséget beszél”. Ágnes ugyanakkor nem hagyta magát, ragaszkodott ahhoz az állásponthoz, hogy a gazdatüntetés mögött ugyanazok állnak, akik a Hősök terére is tüntetést szerveztek. Mint ismert, a Novák Katalin és Varga Judit lemondása után tartott békés demonstráció youtuberek kezdeményezésére indult el, de a hölgy szerint ez csak a látszat.

Valójában a Jobbik irányítja ezeket az akciókat. Nem véletlen, hogy a gazdatüntetés felszólalói között Bencze János jobbikos országgyűlési képviselő is ott van.

– jelentette ki, majd hozzátette: „Hiába nevezik magukat jobboldalinak, valójában ők is a baloldalhoz húznak, ezért vettek részt az ellenzéki összefogásban”.

Ágnes Galéria: Elegük van a magyar gazdáknak (Fotó: Tövissi Bence / Index)

A főszervező érdeklődésünkre Bencze János felszólalását úgy indokolta: „amiatt fogadtuk el egyedül a megkeresését, mert amióta képviselő, látjuk, hogy teszi a dolgát, járja a vidéket, beszélget gazdákkal. Ráadásul ő maga is méhész. De ettől még nem húzunk egyik párthoz sem”.

Miközben a helyszínen egyre többen esnek egymásnak, lassan már mindenről szó esik, csak a mezőgazdaságról nem, a résztvevőknek egy pultnál kolbászt, kenyeret és üdítőt osztanak.

Rászedtek minket

Délután négy órától elkezdődtek a beszédek, elsőként Kernbaum Anita szólalt fel, azzal kezdte: ágazattól függetlenül nagy a baj. Azt látjuk, hogy a munkánk nem ér semmit. Tisztességesen dolgozunk, év végén mégis üres a számlánk. (...) Évről évre rengeteg veszteség ér minket, de nincs érdekképviseletünk. A mai tüntetésre meghívtam a MAGOSZ-t (Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége - a szerk.) is, de nincsenek itt, mert csak a saját érdekeiket képviselik. Felszólalása végén kitért arra, hogy a fenti okok miatt a fiataloknak nem vonzó az agrárium, sok szülő is csak óvná attól a gyerekét.

Szarka Tamás a méhészek nevében arról beszélt: „Mi itt mindannyian a természetnek szenteltük az életünket, ebből szeretnénk megélni. Gyerekkorom óta erre készültem, és most, hogy végre csinálhatnám, ilyen körülmények fogadnak” – mondta, kiemelve, hogy álláspontja szerint tavasszal nem csak az ukrán méz, de a gabona importját is engedélyezni fogják, noha ezeknek a termékeknek a minősége silány.

Ezzel nem tudunk, és nem is akarunk versenyezni. (...) Jelenleg úgy érzem, átvertek, rászedtek minket. De küzdeni kell, főként azért, hogy a magyar gazdáknak, ne kelljen akkumulátorgyárban dolgozni

– fogalmazott. Végül kijelentette azt is: „ez nem politikai esemény. Megkerestek politikusok bennünket, de csak azt engedtük ide, aki megígérte, hogy meg sem említi a pártját”.

Több országban is tiltakoztak

Az elmúlt hetekben Németországban, Franciaországban, Belgiumban és Lengyelországban is gazdatüntetéseket tartottak. Ebbe a tiltakozási hullámban csatlakozott be Magyarország is, Budapesten március 9-től 11-ig tiltakoznak a gazdák és a méhészek.

Mint arról korábban beszámoltunk: szombaton, a kiállás első napján mindössze egy traktor érkezett a fővárosba, de Kernbaum Anita gazdálkodó, a demonstráció főszervezője lapunknak arról beszélt: a tüntetés érdemi része vasárnap lesz, a résztvevők ugyanis 14 órától a Népligettől az Idősebb Antall József rakpartra vonulnak, ahol beszédek is elhangzanak. A záróesemény hétfőn lesz, amikor a tiltakozók az agrárminisztériumnak egy petíciót adnak át, mely az alábbi követeléseket tartalmazza:

Alulról szerveződő, valódi gazda-érdekképviselet.

Moratórium a végrehajtás alá került mezőgazdasági cégeknek.

A kötelező agrárgazdasági kamarai tagság azonnali eltörlése.

A magyar piac védelme az ukrán méztől.

Szigorú ellenőrzést és büntetést a mézhamisítóknak.

Mezőgazdaságunk vámokkal történő védelme.

Minden mezőgazdasági terményre fordított áfát.

A vontatmányok kötelező biztosításának megszüntetése.

A támogatási rendszer teljes reformja.

Stabil és kiszámítható jogi környezet.

A kataszter-összevonás és művelésiág-váltás ingyenessé tétele.

A Gazdakártya felhasználható keretének bővítése.

Ahogyan arról szintén írtunk: az agrárminiszter szerint baloldali politikusok állnak a mostani tüntetésszervezés mögött.

„A magyar gazdák pontosan tudják, hogy a kormány mellettük áll, és korábban nem látott mértékű pénzügyi források kifizetésével, kamattámogatott hitelekkel és az adminisztrációs terhek csökkentésével segíti őket” – közölte Nagy István a Facebook-oldalán.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)