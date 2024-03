A Hotel Silvanus igazgatója kizártnak tartja, hogy idegenkezűség történt

Kigyulladt, és teljes terjedelmében égett a visegrádi Hotel Silvanus negyedik szintje szombat délelőtt. A tűz mintegy 200-300 négyzetméteres részt érintett a hotelen belül, a létesítményből pedig több mint 200 embert kellett evakuálni – csodával határos módon azonban senki sem sérült meg. Ami még nagyobb csoda, hogy két nappal a katasztrófa után már el is kezdődött a szálloda helyreállítása – persze egyelőre csak kis léptekben, ám Pintér Róbert, a Hotel Silvanus igazgatója reménykedik, szerinte hónapokon belül teljesen megújulva nyithatja meg kapuit a létesítmény.

Az Indexet hétfő délelőtt fogadta Pintér Róbert a tragédia helyszínen. A Hotel Silvanus igazgatója lapunknak elmondta: hogyan értesült arról, hogy kigyulladt az épület.

Egy lentebbi szinten pihenő vendég vette észre az ablakán keresztül, hogy erősen füstöl a tető, akkor azonban már percek óta éghetett az épület. Mivel én is a helyszínen voltam, az elsők között értesültem a történtekről, nem sokkal később azonban már az épület belsejében is érezhető volt a füst, megszólaltak a tűzjelzők. A napokban olyat is lehetett olvasni, hogy idegenkezűség állhat a háttérben, ezt azonban teljességgel kizártnak tartom, ilyenről szó sincs, vélhetően egy elektronikai berendezés meghibásodása okozhatta a tüzet