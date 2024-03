Először állt bíróság elé a volt fideszes polgármester, aki iskolaigazgatóként bántalmazhatott gyerekeket

Először állt bíróság elé Putnoki Zsolt, Újkenéz korábbi fideszes polgármestere, a Budapest XIII. Kerületi Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola volt igazgatója, miután a vád szerint gyermekeket bántalmazott az intézmény épületében.

Az előkészítő ülés az ügyész felszólalásával kezdődött, amikor is a vádiratot ismertette. Részletesen sorolta, hogy a gyermekeket mikor és milyen módon bántalmazta a volt igazgató, közben Putnoki nem nézett fel a vádhatóság képviselőjére. A vádlott szemüveget tett fel, majd elkezdte az aktatáskájában fekvő iratokat elemezni.

A tárgyalásra idézték a férfi áldozatait, de ők nem jelentek meg a hétfői meghallgatáson.

Az ügyésznő az iratismertetés után kérte a bíróságtól, hogy amennyiben Putnoki Zsolt a mai napon beismeri a bűnösségét, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, úgy ítélje őt egy év börtönbüntetésre, amelynek a végrehajtását két év próbaidőre függessze fel. A munkájában is korlátozná, e szerint két évre eltiltatná attól, hogy 18 év alatti személyekkel foglalkozhatna.

Zárt tárgyalást kértek

Putnoki Zsolt nem ismerte be a bűnösségét a vádakkal egyezően, és a nyomozás során tett vallomásait kívánja megerősíteni. Védője pedig indítványozta, hogy a tárgyalást vezető bírónő, Petrovics Aletta rendeljen el zárt tárgyalást az ügyben. Hivatkozott arra, hogy kiskorúak is érintettek az ügyben, valamint a közelgő önkormányzati választásokra is hatással lehet az, ami elhangzik a tárgyaláson, illetve a vádlott tart attól, hogy a sértettek családtagjai megpróbálnának rá nyomást gyakorolni. Ennek az elrendelését az ügyésznő is indokoltnak tartotta.

A bírónő nem adott helyt ennek az indítványnak, így a tárgyalás a továbbiakban nyilvános marad. Mivel Putnoki nem ismerte el a bűnösségét, így az ügyet tárgyalásra utalta.

A védő kiemelte a későbbiekben azt is, hogy kezdetben az ügyészség állította, hogy nem történt bűncselekmény, majd négy éven át nem történt semmi az ügyben. Szavahihetetlennek állította be az egyik sértettet, mondván, ő volt az, aki terrorizálta az iskolatársait, és nem a négydiplomás iskolaigazgató. Kritizálta továbbá azt is, hogy a vádiratnak van olyan pontja, amivel korábban nem is gyanúsították meg a védencét.

Ilyen maximum Burkina Fasóban történik meg, nem egy európai uniós tagországban!

– csattant fel az ügyvéd, és indítványozta, hogy a bíróság szüntesse meg az eljárást.

Azért álltak bele, mert fideszes

Szadai Szilárd azt is elmondta, hogy abban a négy évben, amikor nem történt az ügyben előrelépés, miért nem szünteti meg az eljárást az ügyészség, akkor választ nem kapott. Hozzátette, hogy az ügyben nem készült igazságügyi szakvélemény, csak az áldozatok elmondásaira hagyatkoztak.

Meglátása szerint az ügynek politikai motivációja is van, mert a tantestületben volt olyan, aki nem szimpatizált Putnoki politikai múltjával, ugyanis ő korábban a Fidesz színeiben volt polgármester.

Vélhetően a XIII. kerületi önkormányzat van az ügy hátterében

– mondta Szadai, kiemelve, hogy szerinte nem véletlen, hogy a választások előtt alig pár hónappal indult meg a bírósági tárgyalás az ügyben. Majd megjelölt néhány olyan személyt, akinek a tanúkénti meghallgatását indítványozta, hogy bizonyítsa: volt olyan gyerek, aki bántalmazta az igazgatót, és nem fordítva.

Romák voltak az áldozatai

2023 májusában emelt vádat az ügyészség az igazgatóval szemben, öt évvel a bántalmazások után. A vádirat szerint a terhelt 2017 és 2018 között egy általános iskola intézményvezetője volt, és a rá vonatkozó törvényi kötelezettségeket megszegve fegyelmezési célzattal megalázó, testi-lelki fenyítéseket alkalmazott a kiskorúakkal szemben.

Az ügyészség a terheltet kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja.

Az Index hat évvel ezelőtt részletesen beszámolt az angyalföldi iskolában történtekről, amikor a tanárok közül is többen féltek lépni az igazgatóval szemben. Néhányan név nélkül arról számoltak be, hogy több alkalommal is bántalmazhatott következmények nélkül roma, gyermekotthonban nevelkedő gyerekeket Putnoki, mivel értük nem tudtak kiállni a szüleik. Volt olyan kislány, akit negyvenöt percig térdepeltetett az igazgató az irodájában, miközben a gyereknek fel kellett tartania mind a két kezét. Amikor a gyerek elkezdett sírni, letehette a kezét, és az igazgató háromszor megütötte a fejét.

(Borítókép: Budapest XIII. Kerületi Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. Fotó: Szekeres Máté / Index)