264 millió forintból tett három repülőutat Szijjártó Péter

264 millió forintba került az adófizetőknek Szijjártó Péter külügyminiszter három tavalyi útja egy holland luxusrepülővel – írja az Átlátszó.hu.

Az Átlátszó.hu az OE-HUG lajstromjelű osztrák magánrepülőgép útvonalait vizsgálva rátalált arra az amerikai útra, amely során a repülő a magyar kormánydelegációval egy időben és helyen járt az amerikai kontinensen. A kutakodás eredményeként kiderült, hogy a privát jet a korábbi kínai úthoz hasonlóan most sem a külügyminisztert és delegációját szállította.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint kísérete ugyanis egy luxusjettel utazott a New York-i ENSZ-konferenciára.

Ezt követően ugyanezzel a PH-AJX lajstromjelű géppel repült a miniszter Brüsszelbe, majd szeptemberben ismét New Yorkba, ahol a gép még azt is megvárta, hogy Szijjártó egy másik jettel Austinba és Houstonba is elrepüljön.

Egy közel százmilliós amerikai kaland

A külügyminiszter 2023. július 17-én és 18-án az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának, Biztonsági Tanácsának, valamint Közgyűlésének ülésein vett részt New Yorkban, illetve találkozott az UNICEF képviselőivel is.

A külügyminiszter közösségi oldalai, valamint a Ferihegyi repülőtér reptérforgalmi adatai szerint július 17-én, hajnali 2 óra 30 perckor egy holland lajstromjelű privát jet indult útnak Ferihegyről. A repülőgép megszakítás nélkül átrepülte az Atlanti-óceánt, majd a New York közelében fekvő Teterboro Repülőtéren szállt le.

A külügyminiszter amerikai tartózkodása idején az OE-HUG lajstromjelű repülő Washingtonban, majd New Yorkban járt, ahol egy nappal tovább maradt, mint Szijjártó. Az Átlátszó.hu úgy véli, hogy biztos nem a miniszter utazott a magánrepülőgéppel, ugyanis az OE-HUG jelzésű privát jet pár órával később indult el Magyarországról, mint Szijjártó, másrészt először Washingtonba repült, és csak másnap, 2023. július 18-án ment New Yorkba, ahol Szijjártó már az előző napon is tárgyalt az ENSZ-ben.

A hazautazás esetében a miniszter július 19-én, szerdán hajnalban már a Budapestre érkezéséről osztott meg képet, amíg a Mészáros Lőrinchez köthető magángép csak másnap, július 20-án reggel ért Magyarországra.

Az Átlátszó közadatigényléssel kikérte a külügyminiszter Budapest–New York–Budapest repülőútjának költségét, amely a válasz szerint 95,6 millió forint volt.

A honvédségi gépek máshol jártak, Európában és Afrikában teljesítettek szolgálatot. A honvédségi Falconok közül a 607-es jelzésű Orbán Viktort vitte Brüsszelbe, az EU–Latin-Amerika-csúcsra, majd másnap a román fővárosba, Bukarestbe. A 606-os lajstromjelű honvédségi Falcon pedig július 17-én délelőtt Angliába, egy Oxford-közeli katonai repülőtérre repült, és csak késő délután jött onnan haza.

A 605-ös lajstromjelű Airbus Novák Katalin akkori köztársasági elnökkel együtt az afrikai Ruandában, majd Tanzániában tartózkodott július 14. és 20. között. A 604-es jelzésű másik Airbus pedig Magyarországon parkolt Szijjártó amerikai útja idején – írja az Átlátszó.

Egynapos brüsszeli utazás 32 millió forintból

New Yorkból való hazatérése másnapján, 2023. július 20-án Szijjártó Brüsszelbe utazott az EU Külügyminiszteri Tanácsának ülésére. Az ADS-B Exchange repülőgép-figyelő oldal adatai alapján ekkor sem váltott honvédségi gépre, és ugyanazzal a holland lajstromú géppel repült, amellyel a New York-i ENSZ-tanácskozásokon is járt.

Az Átlátszó.hu közadatigénylésére a külügyminisztérium azt közölte, hogy az egy napon belül lebonyolított Budapest–Brüsszel–Budapest út 31,9 millió forintba került.

A legdrágább várakozás

Ugyancsak ez a repülőgép szállította a minisztert két hónappal később, 2023. szeptember 18. és 22. között, amikor Szijjártó Péter az ENSZ soron következő közgyűlésén vett részt New Yorkban.

Ekkor a 606-os jelzésű honvédségi Falcon is New Yorkban járt, de az nem a külügyért, hanem Novák Katalin akkori köztársasági elnököt szállította. A köztársasági elnök felszólalt az ENSZ ülésén, majd Texas és Montana állam felé vette az irányt, ahol többek közt találkozott Elon Muskkal is. A külügyminiszter tavaly őszi Budapest–New York–Budapest repülőútja 136,8 millió forintba került.

Szijjártó Péter szeptemberi amerikai útján, amíg a PH-AJX lajstromjelű repülőgép – amellyel a miniszter Budapestről Amerikába repült – New Yorkban várakozott a miniszterre és a budapesti visszaútra.

A külügyminiszter közben egy másik bérelt repülőgéppel Austinba és Houstonba látogatott további 40,9 millió forintért.

A miniszter tavaly nyári és őszi Budapest–New York–Budapest útja között 41 170 477 forint különbség van, ami többek közt abból is adódik, hogy szeptemberben több napra bérelték ugyanazt a repülőgépet, mint júliusban.

Az Átlátszó szerint nem Mészáros Lőrinc, hanem a gépet egyébként is használó, Mészároshoz közeli üzleti kör egy tagja járhatott Washingtonban, illetve a külgazdasági és külügyminiszterrel egy időben New Yorkban az OE-HUG fedélzetén. A tárca arról adott tájékoztatást, hogy ez ügyben nem rendelkezik adattal, vagyis a repülőgép nem a miniszteri delegáció tagjait szállította.

Ajax-fanként utazik a külügyminiszter

A saját összegzése szerint munkaidejének meghatározó részét, 2023-ban csaknem 830 órát levegőben töltő és 541 488 km-t repülő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter útjaival nem először foglalkozik az Átlátszó, amely megállapítja:

Miután a köztársasági elnök, a miniszterelnök és a külpolitikáért felelős miniszter állandó személyi védelemben részesül – amennyiben ezt a honvédségi kapacitás lehetővé teszi –, oda és akkor repülnek honvédségi repülőgéppel az adófizetők pénzén, ahová és amikor csak akarnak, ráadásul ez nemcsak a hivatalos, hanem magánjellegű útjaikra is vonatkozik.

A PH-AJX lajstromjelű repülő egy Dassault Falcon 7X, vagyis a miniszter által jellemzően használt 606-os és 607-es honvédségi gépekkel megegyező típusú, de azokénál sokkal exkluzívabb a belső kialakítása. A légi jármű, mellyel Szijjártó utazott, jelenleg a holland Exxaero privát jetes cég kezelésében működik. Az exkluzív belső kialakítású luxusjet 14 utas szállítására alkalmas, 11 ezer kilométert tesz meg egyetlen tankolással, és akár 1030 km/h-s sebességre is képes.

A 2011-ben forgalomba helyezett luxus-magánrepülőgép egykori tulajdonosa, Bert Verwellius ingatlanmágnás lelkes Ajax-drukker volt, a gép több módon is kötődik az Ajax focicsapatához: a klub nevére utaló AJX végződésű lajstromjelet kapott, másrészt a farokrész függőleges vezérsíkját egy 14-es szám díszíti, mely a holland klub egykori futball-legendájának, Johan Cruyffnak a mezszáma volt. A focista miatt a gépet repülős körökben The Johan Cruyff Expressnek is hívták. 2021-ben került a PH-AJX az Exxaero cég flottájába, ahonnan kibérelte a külügyminisztérium (a tárca szerződéses utazásszervezőjén, az OTP Travel Kft.-n keresztül) Szijjártó Péter számára.