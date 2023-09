Szijjártó Péter: Joe Biden pillanatok alatt véget vethetne a háborúnak

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vesz a jelenleg is zajló egyhetes ENSZ-közgyűlésen New Yorkban. A Mandinernek videóinterjút adó miniszter Svédország NATO-ratifikációjáról, az ukrán gabonaexport ügyéről, a háborúval kapcsolatos magyar álláspont nemzetközi megítéléséről is beszélt, és arra a kérdésre is válaszolt, hogy tervez-e egy asztalhoz ülni Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel.