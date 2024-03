Petíció indult, hogy megmentsék Magyarország negyedik legjobb középiskoláját

Az aHang oldalán megjelent egy petíció, amely azt követeli, hogy „ne adják át az Egységes Magyar Izraelita Hitközség által tulajdonolt Milton Friedman Egyetemnek a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium fenntartói jogát”. A beadvány szerint semmi biztosíték nincs arra, hogy később nem vezetne be a piaci alapon is működő Milton Friedman Egyetem tandíjat a középiskolában, valamint az sem biztosított, hogy a fenntartó az iskola felújítására használná a kapott összeget.

Petíció indult az aHang oldalán: „Ne adják át az Egységes Magyar Izraelita Hitközség által tulajdonolt Milton Friedman Egyetemnek a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium fenntartói jogát!”

A gimnázium az ország 4. legjobb középiskolája és a kerület egyetlen nyolcosztályos gimnáziuma, ahova a környező településekről is sokan jelentkeznek.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség által fenntartott Milton Friedman Egyetem átvenné a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium fenntartói jogát. Kiss László polgármester közölte, „minden fenntartóváltás kizárólag a szülői közösség, a diákönkormányzatok és a pedagógusközösség egyöntetű támogatásával lehetséges”.

Az aHang oldalán közzétett petíció szerint a Milton Friedman Egyetem megkapná az ország 4. legjobb gimnáziumát – ingyen és kötelezettségek nélkül –, azonban

semmi biztosíték nincs arra, hogy a piaci alapon is működő egyetem nem vezetne be a jövőben tandíjat, amivel „tehetséges gyerekeket fosztana meg a jó minőségű oktatástól”.

Az aHang emellett azt sem látja biztosítottnak, hogy teljes egészében a gimnáziumra fordítják majd a fenntartásra kapott összeget: „A gimnázium évek óta felújításra vár, aminek költségét 2022-ben 6 milliárd forintra becsülték. A fenntartóváltással ez a felújítás is bizonytalanná válik. Enélkül az iskola bezárására is sor kerülhet, melyre a fenntartónak joga is van.”

Az egyetem ideológiailag sem semleges, ugyanis egyházi tulajdonban áll. Amennyiben az egyház közvetlenül venné át a fenntartást, úgy a szülők és a tanári kar felének hozzájárulására lenne szükség, amit így elkerülnek

– áll a petícióban, amelynek zárásaként megjegyzik, hogy a fenntartóváltás csakis a Milton Friedman Egyetem érdekét szolgálja.