Hatméteres Transformers-szobrot állítanak Rákospalotán

A XV. kerületben, a Mélyfúró utcában kerül felállításra a hat méter magas Transormers-szobor, amely busz-alkatrészekből lesz építve és stílszerűen kék színben fog pompázni. Az önkormányzat képviselő-testülete már meg is szavazta a projektet, úgyhogy még idén fel is avatják Optimus Prime-ot.

A XV. kerületi Mélyfúró utcában egy hatméteres Transformers-szobrot állítanak, amely egyáltalán nem magánakció, hiszen már az önkormányzat képviselő-testülete is jóváhagyta a terveket. Az északi iparterülethez még illeszkedni is fog a szobor, noha nem közvetlenül ott, hanem egy parkban lesz megépítve, ráadásul busz-alkatrészekből. Ennek megfelelően a szobor kék színben fog majd pompázni és ha nem is annyira, mint a maxi-Dubaj felhőkarcolója, de kiemelkedik majd a környék látképéből.

A Bronson szerint a szobrot egyébként Bajári Zsolt szobrász tervei alapján készítik és egy fillér közpénzbe sem kerül, hiszen a megrendelő a Mol Team Kft. nevű magáncég, akik buszos szállítással, szervízeléssel és kölcsönzéssel foglalkoznak – nem véletlen tehát az alapanyag-választás. Az Optimus Prime fővezért ábrázoló műalkotás 30 millió forintból készül, amely mellé kialakít a cég egy lépcsőzetes zöldfelületet, ahová majd elhelyezik a szobrot.

A körzet önkormányzati képviselője, Lukács Gergely szerint „a szobor felállítása pozitív hatással lesz a választókörzet környezetére”, úgyhogy a tavaly novemberi benyújtás után márciusban már meg is szavazták a projektet. A villámgyors kivitelezés pedig folytatódik, hiszen a Mélyfúró utca 3. után a 4.-et is megvásárló cég a parkot és a szobrot már 2024 októbere és decembere között fel szeretné avatni.