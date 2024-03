Balog Zoltán református püspök februárban jelentette be, hogy lemond lelkészi elnöki tisztségéről, miután kiderült, hogy szerepe volt a botrányos kegyelmi döntésben. Kiderült, az emberi erőforrások korábbi minisztere egy nappal később a Kis Virtuózok Alapítvány tiszteletbeli elnöki posztjáról is lemondott, míg püspöki tisztségét továbbra is megtartaná.