Gyermekvédelmi törvénymódosító javaslatot nyújtott be a Momentum

A kormánynak a gyermekek csak addig fontosak, amíg plakátokra lehet tenni őket – emelte ki a párt közleményében. Most törvénymódosító javaslatot nyújtottak be annak érdekében, hogy a pedofil bűnelkövetőket többé a bíróság ne engedje vissza a gyerekek közé.

Orosz Anna, a Momentum országgyűlési képviselője a Facebookon tett kijelentésében közölte, látszatintézkedések helyett végre valódi megoldásokra és a törvények betartatására van szükség, ezért átfogó gyermekvédelmi javaslatcsomagot nyújtanak be.

„A törvénymódosítónk kimondja, hogy aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személy ellen követ el bűncselekményt, azt véglegesen eltiltjuk a foglalkozásától, és soha többé nem dolgozhat gyerekekkel. A módosítónk értelmében a pedofil bűnelkövetőket többé a bíróság sem engedheti vissza a gyerekek közé” – fogalmazott a párt politikusa posztjában.

A Momentum szerint azért is fontos az egészséges és boldog felnőtté válás támogatása, mivel ezzel megspórolható a későbbi, már jóval súlyosabb problémák kezelésének terhe és költsége is, ennek érdekében továbbra is szorgalmazzák az Európai Gyermekvédelmi Hatóság felállítását.

Indítványukban a 18. életévét be nem töltött személy sérelmére megvalósuló bűncselekmény vagy gyermekpornográfia esetén a bíróságnak nem adnának mérlegelési jogot a foglalkoztatástól való eltiltást illetően, azt kötelező érvényűen véglegesen ki kell szabni javaslatuk szerint. Azt a lehetőséget kívánják kizárni, hogy a bíróság tíz év elteltével mentesítést adjon.

A módosítás kizárná továbbá annak lehetőségét, hogy tíz év elteltét követően a bíróság az elkövetőt a végleges hatályú foglalkozástól eltiltás alól mentesítse abban az esetben, ha kiskorú sérelmére a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekménnyel, illetve gyermekpornográfia miatt ítélték el az illetőt.

A Momentum továbbá sürgeti a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatottak legalább 50 százalékos béremelését, létszámuk növelését és mentális támogatásukat pszichológus, illetve mentálhigiénés szakember segítségével.

Javasolják, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 48 feletti gyermek bentlakását biztosító intézményeket kisebb létszámú gyermekotthonokba szervezzék át. Emellett szorgalmazzák egy megfelelő cselekvési terv kialakítását a gyermekvédelmi szakellátásban felnövő fiatalok önálló életkezdésének támogatására.