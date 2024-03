Sulyok Tamás még mindig nem költözött be a rezidenciába, megtalálták, hol lakik a köztársasági elnök

Korábban írtunk arról, hogy Sulyok Tamásnak idővel abba az ingatlanba, a Béla király úti rezidenciába kell beköltöznie, ahol Novák Katalin is lakott államfőként. Ugyanis egy törvény előírja, hogy biztonsági okokból mindenképp itt kell laknia a köztársasági elnöknek.

Úgy fest, ez egyelőre nem történt meg, ugyanis a Blikknek egy szegedi lakos – aki Sulyok Tamás szegedi ingatlanának közelében él – elmondta, az új államfő továbbra is ugyanott lakik, nem adta fel az ottani társasházi lakását. Elmondta azt is, hogy Sulyok Tamás otthonát már akkor is erősen védték, amikor még csak alkotmánybíró volt, gyakorta lehetett látni rendőrt is a ház előtt – és nem ok nélkül.

2018-ban történt egy bűncselekmény, valaki betört a főbíró 117 négyzetméteres, pazar otthonába. Nem tudni, miket zsákmányolt, mert a rendőrség is csak annyit erősített meg, hogy milyen lakcímen történt a helyszínelés. Ám attól kezdve még többet voltak jelen az egyenruhások

– mondta a közeli lakos a Blikknek.

Kitért arra is, hogy mostanság gyakran látják Sulyok Tamás hivatali autóját, amellyel reggelente a fővárosba indul. Hozzátette, a szegedi ingatlant tudomása szerint jelenleg a TEK őrzi, csak kevésbé feltűnően, mint ahogy korábban a rendőrök tették.

A lapnak nyilatkozott egy közelben lévő üzlet egyik munkatársa is, aki megerősítette, hogy tényleg ott lakik az államfő.

Korábban gyakorta láttam, beugrott ide vásárolni. Nagyon közvetlen ember, mindig lehetett vele pár szót váltani, a legegyszerűbb témákban is volt néhány mondata

– közölte.

A ház kapucsengőjén egyébként még mindig rajta van Sulyok Tamás neve. Egy, a családdal közvetett kapcsolatban álló személy viszont azt mondta a lapnak, hogy ez nem sokáig marad így.

Úgy hallottuk, Sulyok Tamás felesége már beszélt arról, miszerint felajánlották nekik, hogy költözzenek a Béla király úti államfői rezidenciába. Azt mondják, gyönyörű épület. S bár a házaspárnak van a II. kerületben egy szép ingatlana, nagyon várják, hogy a lakói legyenek a csodás hírű állami bázisnak

– árulta el ez a forrás. A Blikk megkérdezte a Sándor-palotát arról, hogy Novák Katalin mikor költözik ki a Béla király útról, de nem kaptak rá választ.

Nemrég derült ki egyébiránt az is, hogy Novák Katalin egyelőre nem élt azon jogaival, amelyek korábbi államfőként most is megilletik, és nem igényelt magának többek közt lakást és titkárságot sem – bár ezt a jövőben még megteheti.