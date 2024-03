A kormány töröltetné Táncsics Mihály börtönének műemléki védettségét

A vonatkozó rész az „Egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról” című dokumentumban szerepel, amelyet még március 12-én töltöttek fel a parlament.hu honlapra. A Semjén Zsolt KDNP-s miniszterelnök-helyettes által benyújtott indítványban azt javasolták, hogy a szóban forgó épületet – a Budapest I. kerület 6546 helyrajzi számú ingatlant –töröljék

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő, műemléki védelem alatt álló építmények és építményegyüttesek köréből.

A 24.hu szerint a megjelölt ingatlan a Táncsics Mihály utca 9. alatti egykori József-kaszárnyát jelenti, amely leginkább arról vált híressé, hogy a reformkorban Kossuth Lajos, valamint Táncsics Mihály börtöneként is szolgált (utóbbit 1848 március 15-én innen szabadították ki a pesti forradalmárok).

A kormány ezt az épületet szeretné levetetni a védettségi listáról, szabad utat engedve ezzel a műemlékvédelmi alapelveken túlmutató átalakításoknak vagy akár a kisebb-nagyobb bontásoknak. A javaslatról kedden tárgyalnak a parlamentben, de a hivatalos indoklásban nem szerepel, hogy miért lenne erre szükség (ugyanakkor elképzelhető, és logikus magyarázat lenne az, hogy a régészeti munkák folytatása miatt akarják elbontani a falak egy részét).

Az épületnek érdekes története volt később, mivel a II. világháborút követően az Egyesült Államok birtokába került. Az 1948 és 2014 közti időszakban többek közt tengerészgyalogosok, illetve a nagykövetség munkatársai által is lakott épület végül tíz évvel ezelőtt lett újra a magyar állam tulajdona, akkor hárultak el az akadályok az alaposabb régészeti feltárás elől.

Ez 2016-ban meg is indult, így került felszínre a budai vár védelmi rendszerének egyik legjobb állapotban megmaradt részlete, az 1530-as években Szapolyai János által építtetett Erdélyi bástyának a királyi rezidenciát (Kammerhof) védő maradványa is. Utóbb, 2019-ben egy kiállítótér is nyílt a helyszínen.

A Budavári Palotanegyed megújításáért felelős kormánybiztos, Fodor Gergely pár éve az Indexnek adott interjújában szintén mesélt arról, hogy milyen régészeti leletek kerültek elő Táncsics Mihály egykori börtönénél.