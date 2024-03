Hiába mondott le Novák Katalin, továbbra is védik a TEK-esek

Egy kormányrendelet értelmében a lemondott államfőnek is járt a Terrorelhárítási Központ (TEK) által biztosított személyi védelem. Mindezt a TEK is megerősítette, a vonatkozó rendeletből pedig az is kiderül, hogy Orbán Viktornak is járhat ugyanez a védelem, ha már nem lesz miniszterelnök.