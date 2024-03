Márki-Zay Péter elmondta, mit gondol Magyar Péterről

„Hajrá, Magyar Péter!” – ezzel a címmel írt Márki-Zay Péter a pártot alapító Magyar Péterről, majd azt írta, szerinte Magyar zászlóbontása bizonyítéka annak, hogy nem hiába beszélt korábban a „kiábrándult fideszesekről”.

Eddig a baloldali ellenzék és a baloldali média még a fogalom létezését is tagadta (tudjuk, kinek az érdekében), most pedig legalább öt-hat párt törekszik a kiábrándult fideszesek megszólítására

– írta Márki-Zay, hozzátéve, szerinte Magyartól mind a Fidesz, mind az ellenzéki pártok joggal tartanak, és ezért kezdődött meg a lejáratási kampány mindkét oldalon.

„Látszanak már a támadási felületek is: NER-társ, pszichopata, asszonyverő, fideszes ügynök” – írta, hozzátéve, hogy Magyar gyakran ugyanazokat a kifejezéseket használja, mint ő, de nem irigy rá, mert a célja, hogy valaki leváltsa Orbán Viktor rendszerét. „Aki ezen munkálkodik, mindig számíthat a támogatásomra, aki ez ellen dolgozik, azt pedig kritizálom, sőt sokakat megbotránkoztatva le is árulózom” – fogalmazott.

Márki-Zay arra is kitért, hogy Magyar Péternek a Fidesszel szembeni kritikája azért lehet hiteles, mert „egy miniszter férje volt ebben a kormányban, neki még a hithű fideszesek is el kell higgyék, milyen velejéig rothadt ez a rendszer”, és szerinte Magyar fontos dolgokat mondott el a rendszer működéséről. Azt viszont elismerte, hogy Magyar szólhatott volna korábban is ezekről a dolgokról, „de jobb későn, mint soha”.

Hozzátette, hozzá hasonlóan Magyar Péter sem messiás, még ha „sok reményvesztett magyar” annak látja is most.

Nem messiásokra van szükség, hanem egy mindent elsöprő ébredésre, arra a tudatra, hogy az ellenzéken belüli megosztottság soha nem lehet akadálya a közös cselekvésnek

– írta, majd közölte, mindenben támogatja Magyar Pétert.