Rákosrendezőn épülhet meg Európa legmagasabb tornya

Ahogy az Index beszámolt róla, márciusban megkezdődött a rákosrendezői terület előkészítése a mini- vagy éppen maxi-Dubaj néven ismertté vált projekthez. Az erről szóló együttműködést múlt hét szerdán írta alá Szijjártó Péter külügyminiszter és Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi államminisztere.

Az Eagle Hills Properties komplett új városnegyedet épít Rákosrendezőn, ami 5 milliárd eurós beruházás. Az irodaházakból és luxuslakásokból álló épületegyüttesre – sajtóhírek szerint – egy 220-240 méter magas felhőkarcolót is felhúznának, amely majdnem száz méterrel lehet magasabb, mint a Mol-torony, amely jelenleg Magyarország legmagasabb épülete.

A korábbi értesüléseket igazolhatja, hogy Mohamed Alabbar, a maxi-Dubaj néven ismertté vált projekt befektető tulajdonosa is hasonlóan nyilatkozott a beruházásról – számolt be róla a 24.hu. A beszámolóról a Khaleej Times angol nyelvű napilap írt, amely az Egyesült Arab Emírségekben jelenik meg.

Az üzletember szerint a magyar kormánnyal együttműködve Európa legmagasabb tornyát építik fel Rákosrendezőn.

Hozzátette, hogy a projekt egy bevásárlóközpontról és egy részben elhagyott vasútállomás fejlesztéséről is szól. Alabbar szerint ő és az Eagle Hills Properties is izgatottan várja a Magyarország által kínált lehetőségeket. „Ez a projekt túlmutat a puszta ingatlanbefektetésen” – fogalmazott a befektető.

Az emirátusi üzletember a világ legmagasabb és Dubaj leghíresebb épületének, a 828 méteres Burdzs Kalifának az építtetője is volt. A beruházásnak azonban nem mindenki örülhet. Mint írtuk, a rákosrendezői területen több család is a MÁV-telep szolgálati lakásait bérli. Az érintettek mindössze harminc napot kaptak arra, hogy a maxi-Dubaj-projekt miatt elköltözzenek. Amennyiben nem hagyják el a területet, úgy a MÁV polgári peres eljárást indít ellenük, és a költségeit is rájuk terhelik.

Miért éppen maxi-Dubaj?

Mint ismert, az Egyesült Arab Emírségekből származó Mohamed Alabbar dubaji stílusú negyedet építtetne a budapesti Rákosrendezőn, amiről már a kormány oldalán is megjelent egy társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet. Az egyesült arab emírségekbeli beruházó megvásárolja a hajdani rendező pályaudvar túlnyomó részét, hogy ott egy kisebb budapesti kerület építésével azonos léptékű, 5 milliárd euró értékű ingatlanfejlesztést valósítson meg; cserébe a magyar állam 800 millió euró értékű közlekedési beruházásra vállalna garanciát.

A tervek szerint tehát egy maxi-Dubaj épülhet így a XIV. kerületben, ami magas házakból, irodaházakból, valamint luxuslakásokból állna. Emellett egy 220-240 méter magas felhőkarcolót is építenének a területen, ami nagyobb lenne a jelenleg Budapest legmagasabb épületének számító 143 méter magas Mol Campusnál.

Az Index a decemberi Kormányinfón kérdezte Orbán Viktort, hogy pontosan mivel bízta meg Lázár Jánost a kilátásba helyezett felhőkarcoló ügyében, és miért tartja fontosnak, hogy a projektet maxi-Dubajnak hívjuk, és ne mini-Dubajnak.

„Nem vagyok keresztapa, meghagyom ezt másnak” – válaszolta Orbán Viktor. Általánosságban elmondta, hogy ha a magyarok csinálnak valamit, ne kezdődjön úgy, hogy „mini”, ha már csinálunk valamit, akkor az maximális legyen. A nemzeti minimum kifejezést sem szereti, „micsoda marhaság, már elnézést, nemzeti maximumra kell törekedni, nem minimumra”.