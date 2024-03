Reagált az ügyészség: képtelennek tartják Magyar Péter egyik állítását

Nem sokkal Magyar Péter sajtótájékoztatója után hivatalos tájékoztatást adott ki a Fővárosi Nyomozó Ügyészség, felidézve a meghallgatás előzményeit, és jelezve azt, Varga Judit volt férjét egy későbbi alkalomra is beidézték tanúként, azt kérve: akkor már bizonyítékokat is hozzon magával.

A közleményben kijelentették továbbá:

Magyarország Ügyészsége képtelen állításnak tartja, hogy a megnevezett ügyben bizonyítékot tartott vissza, vagy bárki az ügyészségen lévő bizonyítékot semmisített volna meg. Az eljárásban minden olyan személy vádlottként szerepel, akivel szemben vádemelésre alkalmas módon bizonyítani lehetett bűncselekmény elkövetését. Az ügyészség az iratok kezelése során minden tekintetben a törvényeknek – így elsősorban a Be. 246. §-ában írtaknak – megfelelően járt el.

– írták, hozzátéve: Magyar Péter azon – a vallomásában általa is hipotetikusnak nevezett – állítását ugyancsak visszautasítják, amely szerint bármelyik ügyész figyelmeztetett volna bárkit az eljárásról.

A nyomozás elrendelését megelőző előkészítő eljárást nem az ügyészség, hanem más hatóság végezte. Olyan állami szervet vagy személyt pedig, aki maga vagy a felügyelete alá tartozó szervezeten keresztül az előkészítő eljárás lefolytatásában részt vett, értelmetlen lett volna figyelmeztetni az eljárás tényéről, ez az állítás logikailag sem állja meg a helyét

– fogalmaztak.

Négy órás meghallgatáson vett részt Magyar Péter, de bizonyítékokkal még nem állt elő

Mint arról korábban beszámoltunk: Magyar Péter szerdán több mint négy órán át beszélgetett az ügyészekkel a Schadl–Völner-ügyről.

A meghallgatáson három állítást fogalmazott meg, ezek egy része már korábbról ismert volt:

Schadl György Rogán Antal propagandaminiszter embere volt. A kormány már a meggyanúsítás és az őrizetbe vétel előtt tudott arról, hogy büntetőeljárás és titkos megfigyelés zajlik, és erről Völner Pált is tájékoztatták. „Azt, hogy konkrétan ki mit tudott, és ki kit tájékoztatott, nem tudtam elmondani.” Rogán Antal és/vagy Rogán Antal emberei bementek az ügyészségre, és manipulálták, átírták, megmásították az ügyészségi iratokat.

Magyar Péter az ügyészség épülete előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta: ezeket az állításokat bizonyítani is tudja iratokkal, ám ezt most még nem tette meg, de 2024. március 26-án újra meghallgatják, és akkor leadja a rendelkezésére álló anyagokat is, amelyeket ma azért nem vitt magával, mert nem tudta, hogy pontosan milyen ügyről lesz szó. Jelezte azt is, hogy a bizonyítékok (több emberről készült hangfelvételek) hónapok óta a rendelkezésére állnak, ő készítette őket a családja védelme érdekében.

