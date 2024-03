Schadl György reagált Magyar Péter vádjaira

Mint arról korábban beszámoltunk: Magyar Péter szerdán több mint négy órán át beszélgetett az ügyészekkel a Schadl–Völner-ügyről.

Varga Judit volt férje a meghallgatáson három állítást fogalmazott meg, ezek egy része már korábbról ismert volt:

Schadl György Rogán Antal propagandaminiszter embere volt. A kormány már a meggyanúsítás és az őrizetbe vétel előtt tudott arról, hogy büntetőeljárás és titkos megfigyelés zajlik, és erről Völner Pált is tájékoztatták. „Azt, hogy konkrétan ki mit tudott, és ki kit tájékoztatott, nem tudtam elmondani.” Rogán Antal és/vagy Rogán Antal emberei bementek az ügyészségre, és manipulálták, átírták, megmásították az ügyészségi iratokat.

Az rtl.hu megkereste az ügyben Schadl Györgyöt, és arról kérdezte, hogy mit gondol Magyar Péter állításairól. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar korábbi elnöke rövidre zárta válaszát:

Egy számomra ismeretlen személy ámokfutásával kapcsolatban nincs mondanivalóm

– nyilatkozta Schadl, akinek ügyvédje, Morvai Attila azt is hozzátette, hogy az ügyben semmilyen bizonyíték manipulálására utaló jelet nem tapasztaltak.

Magyar Péter állításaira az ügyészség is reagált, mint írták, „Magyarország Ügyészsége képtelen állításnak tartja, hogy a megnevezett ügyben bizonyítékot tartott vissza, vagy bárki az ügyészségen lévő bizonyítékot semmisített volna meg”.

Magyar Péter az ügyészség épülete előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta: állításait bizonyítani is tudja iratokkal, ám ezt most még nem tette meg, de 2024. március 26-án újra meghallgatják, és akkor leadja a rendelkezésére álló anyagokat is, amelyeket most azért nem vitt magával, mert nem tudta, hogy pontosan milyen ügyről lesz szó. Jelezte azt is, hogy a bizonyítékok (több emberről készült hangfelvételek) hónapok óta rendelkezésére állnak, ő készítette őket a családja védelme érdekében.

