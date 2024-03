Orbán Balázs: Magyar Péter akciója egy médiahekk

„Nem gondolom azt, hogy egy olyan ember, akit a felesége elhagyott, és emiatt bosszút szeretne állni, annak a politikusokon kellene a bosszúját kitölteni. Itt egy bizonyítékok nélküli vádaskodás, egy médiahekk zajlik” – nyilatkozta újságírók, köztük a Népszava tudósítójának Brüsszelben Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, aki Orbán Viktorral érkezett az uniós csúcsra.

Mint ismert, március 21-én, csütörtökön kezdődött a júniusi EP-választások előtt tervezett utolsó előtti, kétnapos EU-csúcs, amelyen ezúttal is a háború és az arra adott EU-s válaszok dominálják a témákat. A tagállamok állam- és kormányfői ugyanis az ukrajnai háború mellett a közel-keleti helyzetről is tárgyalnak, és ezekkel kapcsolatosan több vitás kérdésben is meg kellene egyezniük.

A politikai igazgató kiemelte:

Magyar Péter irodalmi munkássága részének tekinti az ügyet, amiből a családot meg a gyerekeket meg kéne próbálni kívül tartani.

Leszögezte, hogy szerinte se a kegyelmi ügy, se Magyar Péter nem csökkenti a kormánypárt népszerűségét: „jelen pillanatban úgy látom, a Fidesz népszerűsége erősödik, mert közeledik az Európai Parlamenti választás”. Majd aláhúzta:

A kegyelmi ügy komoly hiba volt a döntést meghozók részéről, akik elég gyorsan vállalták a felelősséget, és távoztak a közéletből.

Szerinte ez okozott turbulenciát a belpolitikában, de folyamatosan a választási kampány lesz a meghatározó. Emlékezetetett arra, hogy kulcsfontosságú kérdésekben – mint a háború, a migráció, a gender-ügyek – „a Fidesz pártpolitikán túlmutató társadalmi támogatottsággal élvez”. Orbán Balázs úgy látja, amit a Fidesz politikailag megfogalmaz a háború és a migráció ügyében, azt nem csak a szavazóik gondolják hasonlóan.

Ebből azt érzékelem most, hogy erősödési időszak jön.

– összegezte.

Az ügyészség szerint képtelen az állítás

Magyar Péter szerdai ügyészségi meghallgatása után újságírók előtt leszögezte: jelen pillanatban három állítást tud megfogalmazni, ezek egy része már ismert, és ezeket osztotta meg az ügyészekkel is. Ezek a következők:

Schadl György Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjének embere volt.

A kormány már a meggyanúsítás és az őrizetbe vétel előtt tudott arról, hogy büntetőeljárás és titkos megfigyelés zajlik, és erről Völner Pált is tájékoztatták.

Rogán Antal és/vagy Rogán Antal emberei bementek az ügyészségre, és manipulálták, átírták, megmásították az ügyészségi iratokat.

Ezt követően a Fővárosi Nyomozó Ügyészség közleményben kijelentette:

Magyarország Ügyészsége képtelen állításnak tartja, hogy a megnevezett ügyben bizonyítékot tartott vissza, vagy bárki az ügyészségen lévő bizonyítékot semmisített volna meg. Az eljárásban minden olyan személy vádlottként szerepel, akivel szemben vádemelésre alkalmas módon bizonyítani lehetett bűncselekmény elkövetését. Az ügyészség az iratok kezelése során minden tekintetben a törvényeknek – így elsősorban a Be. 246. §-ában írtaknak – megfelelően járt el

– írták, hozzátéve: Magyar Péter azon – a vallomásában általa is hipotetikusnak nevezett – állítását ugyancsak visszautasítják, amely szerint bármelyik ügyész figyelmeztetett volna bárkit az eljárásról.

„A nyomozás elrendelését megelőző előkészítő eljárást nem az ügyészség, hanem más hatóság végezte. Olyan állami szervet vagy személyt pedig, aki maga vagy a felügyelete alá tartozó szervezeten keresztül az előkészítő eljárás lefolytatásában részt vett, értelmetlen lett volna figyelmeztetni az eljárás tényéről, ez az állítás logikailag sem állja meg a helyét” – fogalmaztak.

Csütörtökön Magyar Péter ügyvédje, Bárándy Péter úgy nyilatkozott, „az az érzésem, hogy aki ezt a közleményt kiadta, az nem ugyanott töltötte ezt a négy órát, ahol én”. Azt is leszögezte, hogy nem látta Magyar Péter jövő keddre ígért bizonyítékait, megjegyezve, hogy azok valószínűleg hangfelvételek, amik értékesek lehetnek.