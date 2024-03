A gyászhírről először a Kaposvár Most hírportál számolt be csütörtök éjjel, amely a családtól értesült arról, hogy Gyenesei István aznap meghalt. Nem sokkal később az egykori politikus közösségi oldalán is közölték a hírt.

„Gyenesei István örökmozgó volt. Alkotott és küzdött. Alkotott, hogy Somogy és Magyarország boldogabb legyen, és küzdött, hogy a dolgok jóra forduljanak. Küzdött akkor is, amikor az esélyek nem mellette szóltak. Hitt az életben, a gyógyulásban. Az Örökmozgó most megpihen. De mindaz, amit létrehozott, mindörökké velünk marad, és bennünk él tovább” – írták.

A Kaposvár Most felidézte: az egykori országgyűlési képviselő tavaly októberben közölte a közösségi oldalán, hogy az a betegség, amelynek következtében néhány hónappal azelőtt amputálni kellett a jobb karját, ismét „ringbe kényszerítette”.

Küzdelem és várakozás kézen fogva járnak most velem. Érzem, hogy nem vagyok, nem leszek egyedül és ez különleges erőt ad. De az erőből most semmi nem elég. Ha írtok, most is azt kérem, mint néhány hónapja, hogy ne sajnálatot, hanem erőt adó fohászt küldjetek

– írta akkor.

75. születésnapjához közeledve, 2023 márciusában úgy összegezte pályáját: „Életem egyik ösztönszerű sorvezetője volt, hogy ne legyek középszerű. Bármibe kezdtem, bármilyen megbízatást kaptam, abban a legjobb akartam lenni. A sok munka nem volt teher, mert azzal foglalkozhattam, amivel magamnak és másoknak is örömet tudtam szerezni, mindenekelőtt Somogyországot szolgálva.”

A Kaposvár Most szerint Gyenesei István két hónappal azután halt meg, hogy a Somogyért Egyesület január végén megtartotta tisztújító közgyűlését, ahol ismét – immáron nyolcadszor – elnökké választották. Bár mindvégig bízott a betegsége leküzdésében, ekkor már az életesélyeinek csökkenéséről vallott, s megosztotta a jelenlévőkkel politikai hagyatékát is.

Életrajza

Gyenesei István 1948-ban született Kaposvárott. Érettségi után a Gödöllői Agrártudományi Egyetem agrárközgazdász szakán tanult, majd szerzett diplomát 1972-ben. 1982-ben doktori címet szerzett, később politológiát hallgatott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

Politikai pályája a rendszerváltoztatás előtt indult: 1973-ban került be a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) apparátusába, ahol először a Somogy Megyei Bizottság titkára, majd 1977-ben a KISZ Központi Bizottsága mezőgazdasági és falusi osztályának vezetője lett. 1982 és 1984 között az MSZMP KB instruktora, majd 1985-ig a Somogy Megyei Bizottság gazdaságpolitikai titkára volt.

1975 és 1989 között az MSZMP tagja volt.1985-ben a Somogy Megyei Tanács, majd 1990-től a Somogy Megyei Közgyűlés tagjaként dolgozott. 1985-ben kinevezték a Somogy Megyei Tanács elnökévé, az ország legfiatalabb tanácselnöke volt. A rendszerváltozás után is megerősítették a megyei pozíciójában, immáron a Somogy Megyei Közgyűlés elnökeként.

1994-ben megalapította a Somogyért Egyesületet. 1994 és 1998 között a megyei közgyűlés és a kaposvári önkormányzat tagja volt. 1995 és 1996 között előbb gazdasági tanácsadó, majd 1998-ig az FHB Rt. dél-dunántúli igazgatójaként is dolgozott. 1998-ban újra megválasztották a közgyűlés elnökének, amely pozíciójában 2002-ben megerősítették.

2001-ben Kupa Mihállyal megalapította a Harmadik Oldal Magyarországért Egyesületet, amely 2002-ben a Centrum Párt egyik alapító szervezete volt.

2002-ben a párt országgyűlési képviselő-jelöltje, 2003 és 2004 között alelnöki funkciót töltött be, de később távozott a pártból.

A 2006-os országgyűlési választáson a nagyatádi központú választókerületben képviselővé választották. Az önkormányzati választáson ugyanakkor alulmaradt, az elnöki posztot Gelencsér Attila vette át, ő pedig a közgyűlés tanácsnoka lett.

2008. április 28-án Gyurcsány Ferenc miniszterelnök önkormányzati miniszternek kérte fel. A pozíciót nem egészen egy évig töltötte be.

A 2010-es országgyűlési választáson ismét elindult Nagyatádon, de már az első fordulóban vereséget szenvedett. A nagypolitika után már csak a megyei közgyűlésben politizált, emellett figyelme egyre inkább a pálinkafőzés felé fordult. Iskolát végzett, s Ezredév utcai otthonában létrehozta a Gyenesei Pálinkáriumot, amely sorra bocsátotta ki a díjnyertes párlatokat.