Vitézy Dávid elhibázottnak tartja a mini-Dubaj-tervet, levelet írt Lázár Jánosnak

Ahogy arról az Index is beszámolt, kedden jelentette be Vitézy Dávid, hogy a Budapestért Egyesület és az LMP közös jelöltjeként elindul a főpolgármester-választáson, így ő lesz a kormánypárti Szentkirályi Alexandra mellett a jelenlegi városvezető, Karácsony Gergely legkomolyabb kihívója.

Vitézy a bejelentés óta több interjút is adott, alább ezekből gyűjtöttük össze az eddigi legerősebb mondásait.

Jelöltkénti első megszólalása a Telexen volt, ahol egyebek mellett arról beszélt, „fel sem merült, hogy a Fidesz jelöltje legyen, mivel nem tudná képviselni azt a Budapest-politikát, amit az elmúlt másfél évben Lázár János megtestesített a kormány nevében”. Az interjú erős állítása volt az is, hogy ha megválasztanák főpolgármesternek, Vitézy Dávid szeretné száműzni az összes fővárosi cég igazgatóságából és felügyelőbizottságából a pártpolitikusokat. Példaként említette Draskovics Tibort, Gyurcsány Ferenc volt pénzügyminiszterét, a BKK igazgatóságának jelenlegi vezetőjét, illetve Gál J. Zoltánt, Gyurcsány Ferenc volt kormányszóvivőjét, aki a főváros vagyonkezelő cégében ül. Ebben az interjúben beszélt arról is először, hogy átnézték Karácsony Gergely főpolgármester programját, és „a 135 konkrét ígéretéből 93 nem teljesült”.



Vitézy erről a Partizánnak adott interjúban is beszélt, hozzátette: ezek között olyanok is vannak, amelyek nem igényelnének anyagi forrást. Felrótta Karácsony Gergely főpolgármesternek az elmaradt egyharmados női kvótát, az állatvédelem hiányát, mert például nem nőtt az Illatos úti menhely kapacitása Karácsony főpolgármestersége alatt, pedig állatvédelmi chartát hirdetett, de nem adott rá a 250 milliárd forintos költségvetésből. Nem teljesítette azt az ígéretét sem Karácsony, hogy rendbe tette volna a városháza udvarát. Vitézy szerint nem lehet felelősen azt állítani, hogy mindenről Orbán Viktor tehet, és Karácsony a kormány miatt nem tudta a női kvótát teljesíteni a BKK igazgatóságában, vagy nem oldotta meg a lakhatási krízist a jelentős fővárosi ingatlantulajdon ellenére. Vitézy azért is kritizálta Karácsonyt, mert a Bajcsy-Zsilinszky úton építendő villamosnak még csak a tervei sem készültek el, pedig azok nem kerültek volna sokba, csak 2019 óta a főpolgármester semmit nem tett az ügyben.

Az InfoRádió Aréna című műsorában Vitézy Dávid arról beszélt, hogy szerinte el kell kezdeni Budapestről Budapest-politikaként beszélni, mert az nem tartható, hogy a fővárosban minden országos pártpolitikai ügy, minden kérdés az országos pártpolitikai harc része. A szakember szerint ma a Városháza ellenzéki hídfőállásként működik, ahol amikor esetleg a kormánnyal előre lehetne lépni egy ügyben, akkor is inkább azt keresik, hogy lehet ebből konfliktust generálni.



Az Atv-ben ezt a tematikát folytatva, méltatlannak nevezte ezeket a pártpolitikai csatározásokat, mint mondta, nem véletlen, hogy Prága vagy Varsó fejlődése az elmúlt időszakban más léptékű volt, mint Budapesté. Üres lájkbajnoksággá változott az egész Budapest-politika – mondta. Konkrét terveiről szólva kiemelte az egységes fővárosi parkolási rendszert, illetve egy új, 200 fős BKK-rendészet létrehozását, amellyel a tömegközlekedési járművek újra biztonságosan használhatóak lesznek.



A közbiztonság a témája Vitézy Dávid péntek reggeli Facebook-posztjának is. A főpolgármester-jelölt ebben arról beszél, hogy a tömegközlekedés nem hajléktalanszálló, és a rendbontóknak, nőket fogdosó zaklatóknak sincs helyük a járatokon.





A Hír Tv-nek adott interjúban Vitézy Dávid újabb konkrétumokat árult el programjából. Mint mondta: felül kell vizsgálni az Üllői és a Váci úti biciklisáv kialakítását, az úgynevezett karós megvalósítást. Fontos, hogy biztonságosan lehessen közlekedni biciklivel a fővárosban, de a kialakítás, amit most látnak a Budapestiek, ez senkinek nem jó megoldás – mondta a főpolgármester-jelölt a Karácsony Gergely által kialakított biciklisávokról.

A Népszavában péntek reggel megjelent interjújában Vitézy Dávid egyebek mellett szolgálati lakásokat és a nagykörúton kívüli városrészek fejlesztését ígérte meg, de ismét szóba került a közbiztonság kérdése is. Mint mondta: a rendészet működési költsége a fővárosi parkolási rendszer átalakításából fedezhető. Az egységes parkolási rendszerben a parkolásüzemeltetést a BKK végezné magáncégek nélkül. Varsó példája nyomán kamerás autókkal ellenőrizhető lenne a díjfizetés, az így felszabaduló parkolóellenőröket átképezhetnénk rendésszé. Nem lenne szükség parkolóautomatákra, ügyfélszolgálatokra, korrupciógyanús szoftver-, illetve üzemeltetői szerződésekre. Az átalakítással a jelenlegi cirka 20 milliárdos fővárosi parkolási bevétel negyede megspórolható lenne. Ez az 5 milliárd elég lenne a rendészetre – hangsúlyozta Vitézy Dávid.



Beszélt Rákosrendezőről is. Mint mondta, látja, hogy Lázár János minisztériuma gőzerővel állt neki a terület megtisztításának, de így is évekbe telhet a kármentesítés. Hozzátette: nem valószínű, hogy 130 hektáron építene az arab befektető luxusnegyedet, marad még ott hely másra is. A főpolgármester-jelölt megismételte, hogy az egész konstrukciót elhibázottnak tartja, erről 9 oldalas szakvéleményt küldött a tárcának, amelyben leírta, hogy megfizethető lakásokra, legalább 25 hektáros közparkra és jelentős közlekedési fejlesztésekre lenne szükség a területen.

Az interjúból kiderült az is, hogy Vitézy Dávid több mint 25 urbanisztikai, szociális, egészségügyi szakértő segítségével készíti szakmai programját, de bevonják a programírásba a fővárosiakat is. Mint mondta, már érkezett is olyan javaslat, ami bekerül a programba: péntek-szombat éjjel járjon a metró.