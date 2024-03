Kiderült, érvényes-e még Balog Zoltán diplomata-útlevele a kegyelmi botrány után

Csárdi Antal még március elején kérdezte hivatalos levélben Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminisztertől, hogy Balog Zoltán rendelkezik-e még diplomata-útlevéllel.

Csárdi arra hivatkozva tette fel kérdését, hogy egy korábbi kérdésére állítólag azt a választ kapta, hogy Balognak Szijjártó Péter javaslatának köszönhetően van még diplomata útlevele, mivel a tárcavezető javaslatára rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangot kapott korábbi erőforrás-miniszterként.

Az újabb kérdés tehát arra irányult, hogy Balog Zoltán a kegyelmi ügy után is megtarthatja-e a diplomata útlevelet.

A válasz – amelyet Szijjártó Péter helyettese adott és a Népszava szúrt ki – annyit közölt, hogy a püspököt még 2019-ben nevezte ki nagykövetté a köztársasági elnök, és az ekkor kapott diplomata útlevél jelenleg is érvényes.

A kegyelmi ügy lavinája

Beszámoltunk róla, hogy Balog Zoltán református püspök múlt héten újabb tisztségéről mondott le – ezúttal a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványban (KKETTK) betöltött kuratóriumi tagságáról.

Közvetlenül Novák Katalin volt köztársasági elnök lemondása után tanácsadó testületének tagja, Balog Zoltán került reflektorfénybe, amiért korábban támogatta a pedofilügyben érintett K. Endre kegyelmi kérelmét, amit maga is elismert, mikor bejelentette, hogy távozik a zsinat elnöki posztjáról. A református püspök március 9-én a dunamelléki lelkipásztorok és főgondnokok találkozóján úgy fogalmazott: lelkipásztorként nincs arra lehetőségük, hogy kivonuljanak a közéletből, a zsinat vezetésétől azért vált meg, hogy elejét vegye az egységbontó törekvéseknek.

Mint megírtuk, az emberi erőforrások egykori minisztere a Kis Virtuózok Alapítvány tiszteletbeli elnöki posztjáról is lemondott február 17-én. A szervezet a nehéz sorsú, kiemelkedő zenei tehetségek segítésére szerveződő közösségként jött létre. A Népszava információját Peller Mariann, az alapítvány alapító alelnöke is megerősítette. A lap szerette volna megtudni Balog Zoltántól, hogy pontosan milyen tisztségeiről mondott le, de a kérdésre nem válaszolt.

Az ellenzéki politikusok, köztük a Demokratikus Koalíció alelnöke is arra szólította fel Balog Zoltánt, hogy azonnal mondjon le minden egyházi pozíciójáról. A püspök korábbi nyilatkozatai szerint erre nem sok esély van, emellett a Belváros-Lipótváros Egyházi Épületekért Közalapítványnak továbbra is kuratóriumi elnöke maradt, ahogy a püspöki pozícióját is megtartotta.