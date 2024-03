Újabb tisztségéről mondott le Balog Zoltán

A KKETTK elnöke Lánczi András, a Századvég Intézet volt vezetője, a kuratóriumi tagok sorában pedig a Terror Háza főigazgatója Schmidt Mária mellett megtalálható Martonyi János a Fidesz volt külügyminisztere, és mint azt a Menedzsment Fórum megtudta, Balog Zoltán is.

A lap kérdésére az alapítvány most azt a tájékoztatást adta, hogy a református püspök erről a tisztségéről február 21-én lemondott. Szájer József a 2020-as brüsszeli botrányig szintén ugyanitt volt kuratóriumi tag.

Az 1999-ben létrejött a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 2022-től vagyonkezelői státusz szerint működik, intézményei között a Habsburg Történeti Intézet és a Kertész Imre Intézet is megtalálható.

„A kuratóriumi tagok tagsági jogviszonyáról az alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága együttesen jogosult dönteni”– közölte az alapvítvány a Menedzsment Fórummal.

Mint arról korábban beszámoltunk, közvetlenül Novák Katalin volt köztársasági elnök lemondása után tanácsadó testületének tagja, Balog Zoltán került reflektorfénybe, azzal, hogy támogatta a pedofilügyben érintett K.Endre kegyelmi kérelmét, amit maga is elismert mikor bejelentette, hogy távozik a zsinat elnöki posztjáról. A református püspök március 9-én a dunamelléki lelkipásztorok és főgondnokok találkozóján úgy fogalmazott, hogy lelkipásztorként nincs arra lehetőségük, hogy kivonuljanak a közéletből, a zsinat vezetésétől azért vált meg, hogy elejét vegye az egységbontó törekvéseknek.

Mint megírtuk, az emberi erőforrások egykori minisztere a Kis Virtuózok Alapítvány tiszteletbeli elnöki posztjáról is lemondott február 17-én. A szervezet a nehéz sorsú, kiemelkedő zenei tehetségek segítésére szerveződő közösségként jött létre. A Népszava információját Peller Mariann, az alapítvány alapító alelnöke is megerősítette.

A lap szerette volna megtudni Balog Zoltántól, hogy pontosan milyen tisztségeiről mondott le, de a kérdésre nem válaszolt.

Az ellenzéki politikusok, köztük a Demokratikus Koalíció alelnöke is arra szólította fel Balog Zoltánt, hogy azonnal mondjon le minden egyházi pozíciójáról. A püspök korábbi nyilatkozatai szerint erre nem sok esély van, emellett a Belváros-Lipótváros Egyházi Épületekért Közalapítványnak továbbra is kuratóriumi elnöke maradt, ahogy a püspöki pozícióját is megtartja.