Kiderült, kinek a kérésére adhatott kegyelmet Novák Katalin K.Endrének

Mindössze 641 nappal megválasztása és eskütétele után szombat késő délután lemondott államfői megbízatásáról Novák Katalin, Magyarország rendszerváltás utáni hatodik köztársasági elnöke.

A botrány amiatt pattant ki, hogy a köztársasági elnök tavaly megkegyelmezett a gyerekeket molesztáló iskolaigazgatót védeni próbáló K. Endrének. Azt, hogy pontosan kinek a kezdeményezésére és hogyan történt ez, mindmáig nem lehetett tudni pontosan. Az Index Kibeszélő című podcastjében azonban már felvetődött, hogy a kegyelmi ügynek volt egy református szála.





Most újabb információk láttak napvilágot ezzel kapcsolatban, mely szerint

Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház vezetője, az emberi erőforrások korábbi minisztere is fontos szerepet játszott az ügyben.

Balog Zoltán egyébként már a minap, a köztársasági elnök lemondása után is jelezte, hogy Novák Katalin mellett áll (a püspök a kezdetektől Novák Katalin mentora, pártfogója. Minisztersége idején közvetlen főnöke is volt, majd Novák Katalin köztársasági elnöki kinevezése után a 16 fős tanácsadói testületben is helyett kapott).

Ezt a képet árnyalja az, hogy a Direkt36-nak és a Telexnek több, egymástól független kormányzati és az államfői hivatalhoz közel álló forrás mondta azt, hogy közvetve Balog is érintett az ügyben. Az Orbán-kormány egyik volt magas rangú tisztviselője azt mondta:

Novák környezetéből úgy értesült, hogy Balog volt az, aki arra biztatta a köztársasági elnököt, hogy K. Endrének kegyelmet adjon.

Egy Novák Katalinhoz régóta közel álló forrás megerősítette ezt, hozzátéve, hogy amikor a botrány kitört, és mind Novák munkatársai, mind Orbán Viktor csapata magyarázatot kért Balogtól, akkor ő azzal védekezett, hogy ez nem az ő személyes döntése volt, hanem a református egyház vezetésében többen szerették volna elérni, hogy a családilag jó református kapcsolatokkal rendelkező K. Endre kegyelmet kapjon.

Varga Judit ellenezte, Novák Katalin mégis aláírta?

A Telex Novák Katalinhoz közeli forrásoktól úgy értesült: igaz az a korábbi, a magyar sajtóban megjelent értesülés, mely szerint

Varga Judit akkori igazságügyi miniszter anélkül továbbította K. Endre kegyelmi kérvényét Nováknak, hogy azt támogatásra javasolta volna.

Varga környezetéből többen is megerősítették, hogy az akkori igazságügyi miniszter valóban nem támogatta a kegyelmet, és hogy Novák Katalin ennek ellenére írta alá a kérvényt, Balog Zoltán lobbizásának a hatására.

Egy Vargához közel álló forrás szerint az államfő környezetében valószínűleg arra számítottak, hogy ez az ügy nem kerül nyilvánosságra, a kegyelmi ügyek ugyanis anonimak. ehhez hasonló véleményt fogalmazott Varga Judit volt férje is egy vasárnapi interjújában.