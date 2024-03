Épp nagycsütörtökön akar Józsefváros egyeztetni egy építkezésről a katolikus vezetőkkel

„4000 ember írta alá a civilek petícióját, akiknek a mindennapi életét befolyásolja az építkezés és annak módja. A társadalmi egyeztetés lehetősége egészen 2022-ig benne volt a pakliban, sőt az akkori lebonyolító Budapesti Fejlesztési Központ nagyon látványos terveket is bemutatott. 2022 tavaszára ígérték a társadalmi egyeztetést, de az mind a mai napig nem történt meg. Úgy látom, hogy erre nem is elsősorban a kormányzat, hanem a megrendelő Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK), illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vezetése nem volt nyitott. Ennek következtében egyre-másra születtek a felülről »ránk tolt« döntések.”

Minderről a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Palotanegyedbe tervezett campusa kapcsán Pikó András, Józsefváros polgármestere beszélt a lapunknak adott interjújában. Az elhangzottakra a megszólított MKPK reagált, azt jelezve, hogy Pikó András levelét két nappal ezelőtt, március 26-án kapták meg. Ebben a polgármester március 28-ára, azaz nagycsütörtökre, a 16 órakor kezdődő rendkívüli képviselő-testületi ülésre invitálta az egyház képviselőit a PPKE Campus projekt megtárgyalására.

Az egyházi fél válaszában emlékeztette a polgármestert, hogy az általa javasolt időpont, nagycsütörtök délutánja és estéje kiemelt és alapvető jelentőségű katolikus ünnep, a húsvét előtti nagycsütörtöki liturgiák időpontja.

A Magyar Katolikus Egyház ezen időpontban a szertartásokon való részvétel kivételével semmiféle más programot nem tervez.

Arra is emlékeztettek, hogy a PPKE Campus terveit értékelő bírálóbizottság munkájában szavazati joggal Budapest főváros és Józsefváros képviselője is kezdetektől fogva részt vett, a testület pedig 2021. november 11-én egyhangú határozattal döntött a tervekről. A bírálatot a szakma elismert képviselői és az érintett fővárosi önkormányzatok képviselői végezték, figyelemmel éppen arra a törekvésre, hogy a helyi terület fejlesztése során az alapvetően érintett közösségek véleménye is artikulálva lehessen. A döntés egyhangú volt.

Az Egyetem az elmúlt időszakban – tekintettel a hosszú múltra visszatekintő, több évtizedes együttműködésére – személyes találkozást is javasolt Polgármester úrnak, amely sajnos válasz nélkül maradt. Az egyházi fél nyitott volt és jelenleg is nyitott minden olyan, kellő időben érkezett meghívásra, egyeztetésre, mely érdemi, szakmai kérdések megvitatására ad módot, nem pedig a hangulatkeltésre a projekt ellen vagy nagypolitikai törekvések szolgálatára

– írta az MKPK lapunknak, hozzátéve, hogy az egyházi fél képviselője a legutóbbi, 2023. decemberi lakossági fórumon is jelen volt. Úgy látják, hogy egy egyetemi fejlesztés ügye a nagypolitika erőterébe került, ami nehezíti az objektív és indulatoktól mentes gondolkodást. Mindezekről tegnap az egyetem írásban is tájékoztatta a kerület polgármesterét.

