„Ömleni fog a sz*r″ – a Magyar–Varga-ügyről írt Demeter Szilárd

A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója is kifejtette a véleményét Magyar Péter és Varga Judit egykori igazságügyi miniszter kapcsolatáról. Demeter Szilárd kitért a jogász személyére is, akit „lufihámozó piperkőcnek″ nevezett, hozzátéve, hogy önmagában valószínűleg egy senki lenne. Azt is elismerte, hogy ő maga is ismer olyan családokat, amelyekben probléma lehet a kapcsolati erőszak, mégsem tesz semmit.