Két hónappal a választások előtt letartóztatták Tornanádaska polgármesterét

A rendőrség őrizetbe vette a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található Tornanádaska polgármesterét csütörtökön. A városvezetőt három különböző bűncselekménnyel is vádolják.

A polgármester 2023 decemberében felszólított két önkormányzati képviselőt, hogy ha valaki rossz hírét próbálja kelteni, akkor az illetőt igyekezzenek hátrányba hozni. A Miskolci Járásbíróság közleménye szerint az egyik képviselőnek a kérés végrehajtásáért 50 ezer forintot ajánlott fel – közölte a Blikk megkeresésére a rendőrség.

A második vád szerint a városvezető azzal zsarolta az egyik lakost, hogy csak akkor ad neki a szociális tűzifából, ha a piaci árnál sokkal alacsonyabb összegért – 15 ezer forint/köbméter – továbbad belőle a polgármester egyik rokonának.

A polgármestert illető harmadik vád szintén a rokonok kivételezésével kapcsolatos. Eszerint 2023-ban az önkormányzat pénzéből vásárolt két családtagjának SIM-kártyát, egyiküket pedig munkavégzés nélkül foglalkoztatta az önkormányzatnál.

A gyanúsított több helyi lakos és további, ez idáig be nem azonosított személy részére jogszabályi engedély nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végzett oly módon, hogy üzletszerűen hitelt és pénzkölcsönt nyújtott nekik

– idézi a lap a rendőrség részükre megküldött válaszát a letartóztatással kapcsolatban.

A letartóztatás egyik oka egyébként az volt, hogy a polgármester ellen volt már büntetőeljárás 2011-ben, amikor a tulajdonában lévő bolt rendkívül magas kamatra adott el élelmiszert a rászorulóknak.

Elvitték a rendőrök végre. Ami itt folyt, az már elviselhetetlen volt

– nyilatkozta a Blikknek egy helyi lakos, aki arról is beszámolt, hogy a polgármesteri hivatal épületében kutatást is tartottak a rendőrök, és kihallgatták a városvezetőhöz lojális lakókat is.