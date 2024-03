Toroczkai László beperli Hadházy Ákost

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint „a globalista hálózat is megkezdte ócska kampányát, hogy beavatkozzanak az EP-választásokba‚ és „nem tetszik nekik, hogy az európai antiglobalista pártok megerősödtek”.

Hadházy Ákos is megkapta az utasítást, ezért azt sugallja Facebook-oldalán, hogy én is tagja vagyok a Voice of Europe nevű, prágai központú hírportál (!) körül szerveződő hálózatnak, amelyet az oroszok finanszíroznak, és a mi EP-kampányunkat is az oroszok pénzelik – igaz, ezt így nem merte konkrétan leírni, de ezt sejteti

– írta az X-en Toroczkai, aki szerint ha ez így lenne, nem a Mi Hazánknak lenne a legszegényebb kampánya a parlamenti pártok közül.

A pártelnök felszólította Hadházy Ákost, hogy „ne sugalmazzon”, hanem beszéljen egyenesen, és mutasson bizonyítékokat az állítására. Szerinte a független képviselőnek az az egyetlen bizonyítéka ellene, hogy interjút adott a Voice of Europe-nak.

Még szép, hogy interjút adtam, ha kértek. Ez a dolgom. Ehhez nem kell titkosszolgálati nyomozás. Azt nem tudtam, hogy esetleg oroszok finanszírozzák, de akkor mi van? Egyenesen az orosz állami médiának is örömmel adok rendszeresen interjút, nem kell ehhez trükközni, ahogy a BBC-nek vagy az amerikai AP-nek is szoktam

– fogalmazott.

Nem érdekli, ha ezt oroszbarátságnak nevezik

Toroczkai arról is szót ejtett bejegyzésében, hogy az AfD egyik vezető külpolitikusa, Petr Bystron – aki beszédet mondott a Mi Hazánk rendezvényén – is kapcsolatban állt ezzel a médiummal.

„És akkor mi van? Németország legerősebb pártja, amelyet most be akarnak tiltani a nagyon demokratikus globalista körök, az AfD az egyik legfontosabb szövetségesünk, Petr Bystron pedig képviselőtársam az Európa Tanácsban és az IPU-ban is. Sőt, barátom is” – írta, majd hozzátette, hogy bármennyire is zavarja ez a harmadik világháborút előkészítő globalista köröket, a Mi Hazánk ellenzi Ukrajna EU- és NATO-tagságát, Ukrajna finanszírozását, a fegyverek szállítását, a NATO-csapatok Ukrajnába küldését, valamint a harmadik világháborút is.

Közölte azt is, hogy nem érdekli, ha ezt oroszbarátságnak nevezi a globalista kör, és annak hazai ügynökei, de szerinte az rágalmazás, hogy a kampányukat Oroszország finanszírozza, vagy hogy ezért fizetést kapna Moszkvától.

„Emiatt beperelem Hadházy ügynököt és minden sajtóterméket, vagy bárkit, aki ezt állítja. Tudom, hogy Hadházy könnyen kifizeti majd a büntetést a »mikroadományaiból«, amelyeknek a keletkezéséről azóta lehet konkrét fogalmunk, hogy Márki-Zay Péter volt olyan szíves elárulni, hogy hány milliárd érkezett az ő kampányukra Amerikából. A hazugságot, rágalmazást azonban sohasem hagyjuk válasz nélkül” – zárta sorait Toroczkai László.