Orbán a borókabogyóra, Gyurcsány a medvehagymára esküszik – így húsvétoznak a politikusok

Amióta léteznek a közösségi oldalak, azóta árasztják el a politikusok mindenféle posztokkal a választópolgárokat. Ki-ki saját vérmérséklete és felfogása szerint posztol politikai üzeneteiről, családi fotókról, esetleg bármilyen más, az embereket kevésbé vagy éppenséggel nagyon is érdeklő témákról. Egy közös van talán mindegyik politikusban, mégpedig az, hogy az ünnepek közeledtével még inkább aktivizálják magukat.

Így tudhatjuk például ma már azt, hogyan és kivel főzi a húsvéti sonkát Orbán Viktor miniszterelnök, vagy milyen krémlevest állít elő szintén a feltámadásra emlékezve Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció elnöke. Összeállításunkban felidézzük a húsvéthoz köthető emlékezetes hazai politikai posztokat és bejegyzéseket.

A fiókban maradt kölni

Azt már a Lájkok Ligája című sorozatunkban is alaposan kiveséztük, hogy Magyarországon a vezető politikusok közül Orbán Viktor volt az első, aki felismerte és alaposan ki is aknázta a közösségi médiában rejlő lehetőségeket. Így fordulhatott elő, hogy a miniszterelnök masszívan a legnagyobb facebookos követőtábort tudta kiépíteni: ma már csaknem 1,3 millió lájkolója van a platformon, de mindenhol máshol is igencsak aktívnak mondható. Orbán pedig nemcsak politikai üzenetekre és kampányra használja oldalát, de előszeretettel oszt meg intimebb családi pillanatokat is. Főleg húsvétkor szereti aktivizálni magát.

Miután családjában többségben vannak a hölgyek, így kézenfekvő, hogy az ünnepi locsolkodásról, locsolóversekről is tesz közzé bejegyzést. Ez évről évre visszatérő pillanat. Emlékezetes volt négy évvel ezelőtt, a világjárvány miatti bezárkózás alatt, amikor a fiókban maradó kölniről posztolt oldalán. Amióta pedig nagypapa lett, az unokák tojáskeresésébe is aktívan besegít.

A kormányfői sonka

De nem csak erről szokott információt közzétenni: a miniszterelnök köztudottan szereti maga készíteni az ünnepi menüsort, így a húsvéti sonkát is saját kezűleg főzi. 2022-es videója szerint ő saját magát kocahentesnek tartja, azaz ő csak elleste a szüleitől és másoktól a disznóvágás és a sonkafőzés tudományát. Mint ismertette: a sonka hat hetet volt sóban, majd füstölés után került a főzővízbe.

Ment mellé bors, babérlevél, borókabogyó (ha van otthon), végül pedig fokhagyma (DE nem az ízetlen kínaiBÓL, hanem az erőteljes magyarból).

„Aztán ahány kiló a sonka, annyi ideig kell főzni” – osztotta meg tippjét Orbán. 2018-ban szintén közzétett egy videót a sonkafőzésről, akkor arra panaszkodott, hogy nem volt otthon borókabogyó, egyébként ugyanezt a receptet ismertette követőivel. Orbán Viktor egyébként a sonkafőzésen kívül az ünnepek alatt bárányt is szokott sütni.

Csak a magyar

Főzésben az ellenzéki oldal erős embere, Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke, volt miniszterelnök is otthon van. Még kormányfőként, 2006-ban nyilatkozott például arról az ünnep előtt, hogy a jó húsvéti sonka csak magyar lehet. 2021-ben aztán egy komplett húsvéti menüt is megfőzött a pártkamerák előtt, miközben telefonon köszöntötte a DK nőtagjait. Gyurcsány akkor medvehagyma-krémlevest és francia lepényt készített. Ez utóbbiba tette a húsvéti sonkát feldarabolva. 2017-ben árulta el a Borsnak, hogy a családja nem szereti a sonkát, ő azért szokott főzni egy kisebb darabot, de már akkor is inkább palóclevest és sült báránycombot tett az ünnepi asztalra. Locsolkodni viszont nem szokott.

A „büdös” kölni

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke szintén 2017-ben mesélt arról a bulvárlapnak, hogy nem rajong a locsolkodásért, véleménye szerint direkt csinálják ilyen büdösre a kölnit, azt viszont elárulta, hogy krumpligombóclevest szokott csinálni a sonka levéből.

A sonka levét egyébként nem csak ő használja fel újra: Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke 2021-ben arról értekezett posztjában, hogy abban a sonka után céklát szokott főzni, amit aztán tormával együtt reszel le. Rajta is túltesz ugyanakkor párttársa, Balla Mihály. Az országgyűlési képviselő ugyanis egy közösségi oldalára feltöltött korábbi videóban arról értekezett, hogy ő még házi kolbászt is szokott tenni a sonka főzővizébe.

Németh Szilárd, a Fidesz másik alelnöke tavaly a Mandinerrel osztotta meg

a négynapos húsvéti menüsort, amelyben csülkös pacal, csirkekocsonya, székelykáposzta és nyúlmájpástétomos szendvics is helyet kapott.

Az LMP társelnöke, Schmuck Erzsébet 4 évvel ezelőtt egy Orbánéhoz hasonló receptet osztott meg a sonkafőzésről, az Azonnali hasábjain mesélte el, hogy ő bizony a hagyományos sonka mellett gombalevest és sült kacsát készít még az ünnepre.

Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció képviselője pedig tavaly állt neki először kézzel dagasztott kalácsot sütni. Bár receptet nem közölt hozzá, de azt kiemelte: EU-s támogatás nem került bele.

(Borítókép: Orbán Viktor húsvétra készül 2023. április 9-én. Fotó: Orbán Viktor / Facebook)