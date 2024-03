Orbán Viktor oldalán is nyomot hagyott a kegyelmi ügy, máshol meglepetést okozott

Felforgatta a hazai közéletet a kegyelmi botrány, amelynek voltak vesztesei és meglepő módon nyertesei is, már ami a követőszámokat illeti. Orbán Viktor Facebook-oldalán lassult a növekedési ütem, Novák Katalin népszerűsége viszont kilőtt. Itt a Lájkok Ligája 7. fordulója.

Igencsak aktív februárt tudhat maga mögött a hazai politikai élet, hiszen már jó ideje nem volt Magyarországon olyan méretű belpolitikai botrány, mint a február elején kirobbant kegyelmi ügy. A vihar szélvészsebesen söpörte el a köztársasági elnököt, Novák Katalint és a volt igazságügyi minisztert, országgyűlési képviselőt, Varga Juditot is. A hangulat némileg csillapodott ezen a héten, miután hétfőn a parlament elfogadta Novák lemondását, majd rögtön megválasztották utódját, Sulyok Tamást. Ezenfelül pedig voltak még évértékelő beszédek és egyéb események is, amelyek nyomot hagytak a pártelnökök közösségi oldalain is. Volt, aki nagyon ügyesen lovagolta meg a hullámokat, mások viszont meglehetősen rosszul jöttek ki a februárból.

Lájk, és ami mögötte van

Orbán Viktornak is többek között az évértékelő beszéde mozgatta meg a követőszámát, hiszen csak február 17-én, vagyis a beszéd napján több mint kétszázan követték be Facebook-oldalát. Azóta viszont voltak mínuszos napjai is, azaz olyan időszakok, amikor csökkent a tábora. Összességében a miniszterelnök februárban jóval kisebb ütemben növelte lájkolói számát, mint az elmúlt hónapokban, vagyis a kegyelmi ügy érezhetően nyomot hagyott a kormányfő közösségi oldalán.

A februárban szintén évet értékelő, Orbán után pont egy héttel beszélő Gyurcsány Ferenc még rosszabbul járt, ugyanis bár a nevére érkező reakciók növekedtek február végén, az elmúlt hónapban összességében a Demokratikus Koalíció vezetője nemhogy növelte, néhány tucatnyit még vesztett is követőiből, azaz csökkent a lájkolói száma.

Látványosan belehúzott ugyanakkor Donáth Anna, a Momentum régi-új elnöke. Az EP-képviselő csaknem annyi követőt gyűjtött februárban, mint a miniszterelnök, ilyenre pedig korábban nem igazán volt példa.

Donáth öles léptekkel halad a 100 ezres álomhatár felé, amelyen a következő hetek aktív kampánya át is lökheti.

A többi politikus Facebook-követőinek száma vagy minimálisan csökkent, vagy hibahatáron belül nőtt, bár inkább előbbi volt jellemző. A legnagyobb esést Jakab Péter, a Nép Pártján elnöke szenvedte el, tőle ismét több száz követő pártolt el.

Novák soha nem volt ilyen népszerű A Lájkok Ligájában nem szerepelt mint versenyző, ám nem mehetünk el amellett, hogy Novák Katalin a lemondásával elképesztő ütemben növelte követőszámát Facebook-felületén. A volt államfő több mint hatezer követőt gyűjtött magának, ezzel átlépte a kétszázezres álomhatárt. Novák népszerűségét tehát nemhogy nem tépázta meg, még növelte is a kegyelmi botrány, legalábbis ami a lájkokban mérhető. Varga Judit már kevésbé „profitált” az ügyből, de több mint nyolcszáz új követővel neki is bővült az immár 174 ezres tábora.

Az X-en Orbán a nyerő

A kormányfő erős nemzetközi kommunikációt folytat immár hónapok óta, aminek eredményeként továbbra is masszívan növekszik az X-es követőinek száma. Egy hónap alatt több mint 14 ezer új követője lett a korábbi Twitteren. Rajta kívül még Toroczkai László, a Mi Hazánk elnökének követőszáma változott mérhető szinten, a többiekén alig felfedezhető bármiféle elmozdulás.

Grammokban mérték

Az Instagramon jelentős változások szintén nem történtek a követőszámokban, pontosabban ugyanaz történt, mint az elmúlt hónapokban: Orbán Viktor ismét néhány ezerrel növelte táborát, közel jár már a 200 ezres határhoz, a többieké pedig csak kismértékben változott. Érdekesség, de Jakab Péter itt is veszített követői számából, akárcsak Gyurcsány Ferenc. A DK elnökét több százan követték ki az Instán. Kiemelendő még Donáth Anna erősödése, aki a Facebook után itt is jelentős növekedést ért el, hétszáz új követőt szerzett magának.

Új belépő a TikTokon

Amit Jakab Péter elvesztett a Facebookon és az Instagramon, azt visszahozta a TikTokon. Noha ezen a platformon is Orbán Viktor tábora nőtt a legnagyobbat februárban, több mint 12 ezer feliratkozóval, Jakab Péter is folytatta erős kampányát ezen a felületen, és szerzett magának több mint négyezer követőt.

Vona Gábor, a Második Reformkor vezetője is csaknem megduplázta követőinek számát.

Szintén nagyot erősödött Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa elnöke, de Gyurcsány Ferenc, Todai Bence (Párbeszéd) és Toroczkai László is több száz fővel erősödött. A legnagyobbat ugyanakkor Donáth Anna ugrotta, hiszen a Momentum elnöke február elején, a kegyelmi ügy kirobbanásakor regisztrált a platformra, és a nulláról alig három hét alatt ötezer fős követőtábort épített fel magának. Ezzel a TikTokon rögtön a nyolcadik legnépszerűbb magyar pártelnök lett, hamarosan pedig várhatóan Kunhalmi Ágnest, az MSZP társelnökét is megelőzheti.

Megállt a youtube-os diadal

A YouTube videómegosztón a legnagyobb érdekesség februárban az volt, hogy megállt Toroczkai László eddigi elképesztő ütemű növekedése. A Mi Hazánk politikusa megtorpant a 218 ezres határnál. A portálon a legnagyobb növekedést a pártelnökök körében Gyurcsány Ferenc érte el, de Orbán Viktor és Márki-Zay Péter is több feliratkozót tudhat a csatornájának, mint januárban.

