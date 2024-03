Magyar szála is van az Európai Unióban működő, orosz propagandát hirdető orosz befolyásolási hálózatnak, amelyet Csehország nemzeti szankciós listára tett: állításuk szerint az Ukrajnának nyújtott támogatások blokkolása volt az Európa Hangja nevű oldal célja. A magyar érintettek a Voice of Europe híroldalon kívül egy másik, szintén orosz propagandát terjesztő hírportálhoz is köthetők.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, Csehország jelentése szerint orosz propagandahálózat működik az Európai Unióban, amelyet nemzeti szankciós listára tettek és befagyasztottak, mert állításuk szerint az Ukrajnának nyújtott támogatások blokkolása volt a Voice of Europe (Európa Hangja) nevű oldal célja. Több uniós politikus is érintett lehet az ügyben, köztük magyarok is.

A hvg.hu a titkosszolgálati műveletek részleteire rálátó forrásokból úgy értesült, hogy az orosz befolyásolási hálózatban két Budapesten élő személyt is beazonosított a kémelhárítás.

EGY FRANCIA, VALAMINT EGY FRANCIA–MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRRÓL VAN SZÓ, AKIK SZÉLSŐJOBBOLDALI KÖRÖKBEN MOZOGNAK, ÉS MAGYAR POLITIKUSOKKAL IS AKTÍV KAPCSOLATOT ÁPOLNAK.

A „voiceofeurope.com” weboldal üzemeltetője Prágában van bejegyezve, de aktív a Facebookon és a Platform X-en is. Szerda este már nem volt elérhető a Voice of Europe oldala, azonban a hvg.hu információi szerint egy másik, szintén orosz propagandát terjesztő hírportálhoz is köthetők a magyar érintettek a Voice of Europe híroldalon kívül.

A jelenleg Moszkvában élő Viktor Medvedcsuk, az állampolgárságától és parlamenti mandátumától megfosztott ukrán ellenzéki politikus és oligarcha – akit Vlagyimir Putyin orosz elnök bizalmasának tartanak –, valamint Artyom Marcsevszkij az a két érintett magánszemély, akik a Voice of Europe finanszírozása mögött álltak. A cseh kormány felvette a Voice of Europe weboldal üzemeltetőit az Oroszország elleni nemzeti szankciós listájára. A honlap egy orosz befolyásolási művelet része, amelynek célja Ukrajna területi integritásának, szuverenitásának és szabadságának megkérdőjelezése.

Egyes európai politikusok, akik a hírportálnak dolgoztak, állítólag orosz pénzből kaptak fizetést, amely némely esetben a júniusi európai parlamenti választások kampányköltségeit is fedezte. A Voice of Europe olyan politikusok nyilatkozatait tette közzé, akik felszólították az Európai Uniót, hogy állítsa le az Ukrajnának nyújtott támogatásokat. Állítólag voltak köztük német, francia, lengyel, belga, holland és magyar politikusok is.

