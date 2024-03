A Cseh Köztársaság egy, az Európai Unióban működő orosz propagandahálózat felfedezéséről számolt be, amelyet nemzeti szankciós listára tettek és befagyasztottak, mert állításuk szerint az Ukrajnának nyújtott támogatások blokkolása volt az Európa Hangja nevű oldal célja. Több uniós politikus is érintett lehet az ügyben, köztük magyarok is.

Csehország jelentése szerint orosz propagandahálózat működik az Európai Unióban, amelynek célja Ukrajna támogatásának megakadályozása. A cél elérése érdekében állítólag európai politikusokat fizettek orosz pénzből – írja a Der Standard.

A cseh kormány felvette a Voice of Europe weboldal üzemeltetőit az Oroszország elleni nemzeti szankciós listájára. A honlap, mint írták, egy orosz befolyásolási művelet része, amelynek célja Ukrajna területi integritásának, szuverenitásának és szabadságának megkérdőjelezése.

A honlap mögött a jelenleg Moszkvában élő Viktor Medvedcsuk, az állampolgárságától és parlamenti mandátumától megfosztott ukrán ellenzéki politikus/oligarcha áll. Medvedcsukot Vlagyimir Putyin orosz elnök bizalmasának tartják, a minisztérium jelentése szerint személyesen is felkerült a szankciós listára. A cseh kormány a döntéssel a demokratikus folyamatok védelméhez járulna hozzá a júniusi európai parlamenti választások előtt.

A német nyelven is elérhető voiceofeurope.com honlapot üzemeltető céget Prágában jegyezték be. A közösségi hálózatokon, például a Facebookon és az X platformon is aktív, utóbbin több mint 180 ezer követője van.

Magyar politikusok is pénzt kaphattak

Az Európa Hangja korábban már Ausztriában is tevékenykedett: a médium egyik operatőrcsapata 2023 júniusában Bécsben forgatott a Nemzetközi békecsúcs Ukrajnáért című rendezvényen. A német lap a Denik N című portál információira hivatkozva arról számolt be, hogy a befolyásoló hálózat a prágai látogatásokon készpénzt is átadott politikusoknak.

Állítólag voltak köztük német, francia, lengyel, belga, holland és magyar politikusok is. Az Alternatíva Németországért (AfD) is érintett volt.

Egyes európai politikusok, akik a hírportálnak dolgoztak, állítólag orosz pénzből kaptak fizetést, amely némely esetben a júniusi európai parlamenti választások kampányköltségeit is fedezte. A híroldal olyan politikusok nyilatkozatait tette közzé, akik felszólították az Európai Uniót, hogy állítsa le az Ukrajnának nyújtott támogatásokat.

A Der Spiegel beszámolójára hivatkozva azt írja a lap, hogy a pénzt vagy készpénzben adták át a prágai személyes találkozókon, vagy kriptovalután keresztül utalták át. Erre és a portál működtetésére hat számjegyű eurós összeget költöttek. Petr Fiala cseh miniszterelnök hangsúlyozta, hogy információi szerint cseh politikusok vagy állampolgárok nem vettek részt az ügyben.

Az, hogy a Voice of Europeszankciós listára kerül, lehetővé teszi a pénzügyi hatóságok számára, hogy befagyasszák az érintettek vagyonát. A szankcionált személyek többé nem léphetnek be a Cseh Köztársaságba, az oldal tevékenységét pedig befagyasztották.