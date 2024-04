Öt év alatt megduplázódott a kapcsolati erőszak áldozatainak száma Magyarországon

Öt év alatt megduplázódott a kapcsolati erőszak áldozatainak száma, és egyre gyakoribbak a szexuális bűncselekmények is Magyarországon – derült ki egy közérdekű adatigénylésből, amelyet az Átlátszó.hu ismertetett.

Az utóbbi időben egyre több szó esik arról, hogy a kapcsolati erőszak mekkora problémát jelenthet Magyarországon.

Az Átlátszó még februárban fordult az Országos Rendőr-főkapitánysághoz (ORFK) egy közérdekű adatigényléssel, amelyben az utóbbi öt év adatait kérték ki a kapcsolati erőszak, szexuális erőszak és szexuális kényszerítés bűncselekményekkel kapcsolatban. Ebből derült ki, hogy

a kapcsolatierőszak-bűncselekmények áldozatainak száma duplájára nőtt ez idő alatt.

A sértettek száma a szexuális bűncselekmények esetében is nőtt 2019-hez képest, de a tavalyi évben minimális csökkenés látható 2022 adataihoz viszonyítva. Mindhárom bűncselekmény sértettjeinek túlnyomó többsége nő volt, míg az elkövetőknél a férfiak jelentek meg nagyobb arányban a statisztikában.

Mint írták, az adatokból kiderült, hogy:

Kapcsolati erőszakkal összefüggésben 2023-ban 783 sértettet és 640 elkövetőt tartott nyilván a rendőrség, szexuális erőszaknál ugyanez az adat 369 és 362. A tavalyi évben a rendőrség 73 szexuális kényszerítéssel összefüggő sértettet regisztrált nyilvántartásában, az elkövetők száma 60. (Az elkövetők és a sértettek száma közötti eltérést az magyarázhatja, hogy egyes elkövetők egy éven belül több személy ellen is elkövethették az adott bűncselekményt.)

A elmúlt öt évben kapcsolatierőszak-bűncselekmény sértettjeként összesen 3354 főt regisztrált a rendőrség. Az áldozatok döntő többségénél a nyilvántartás szerint volt vagy jelenlegi partner követte el a bűncselekményt.

A tavalyi évben a kapcsolati erőszak sértettjeinek 60,9 százaléka házastársi, élettársi kapcsolatban volt a bűncselekmény elkövetésekor vagy korábban az elkövetővel. Szexuális erőszaknál ugyanez az arány 6,2 százalék, szexuális kényszerítésnél pedig 0 – azaz nem volt olyan eset, amikor a volt vagy jelenlegi partner követte el a bűncselekményt. Az elmúlt öt évnél is nagyságrendileg hasonló tendenciák mutatkoztak.

A volt vagy jelenlegi házastárs, illetve élettárs által elkövetett kapcsolatierőszak-bűncselekmények száma 5 év alatt 13 százalékkal nőtt. A növekedést részben magyarázhatja a koronavírus-járvány is. Az ENSZ nők jogaival foglalkozó szervezete ugyanis 2020 január óta szinte minden országban növekedést mért a nők elleni és a családon belüli erőszak terén – Magyarországon viszont a járvány lecsengése óta is folytatódott a tendencia az adatok szerint.

A tavalyi évben 7654, hozzátartozó sérelmére elkövetett bűncselekményt regisztrált a rendőrség nyilvántartásában. Minden hetedik ügy kapcsolati erőszaknak minősült (de a legtöbb esetben testi sértés és a kiskorú veszélyeztetése, illetve a zaklatás csoportjába tartoztak a bűncselekmények).

Megelőző távoltartást 2023-ban 1812 esetben ítélt meg a rendőrség a családon belüli erőszakkal összefüggésben – ez a szám már kismértékű csökkenést jelez, mivel 2022-ig folyamatosan emelkedett az elrendelt távoltartások száma.

Az Átlátszó megjegyezte azt is, hogy a fentieken túl nagyon sok eset nem jut el a rendőrségig. Valamint azt is, hogy még ha el is indult a büntetőeljárás kapcsolati erőszak, szexuális erőszak vagy szexuális kényszerítés miatt,

akkor is csak az esetek 29 százaléka jutott el a vádemelésig.

A leggyakoribb befejezés a nyomozás megszüntetése volt, az ügyek 52 százaléka végződött így. Az eljárás megszüntetésére többek között akkor kerül sor, ha például a nyomozó hatóság arra jut, hogy nem történt bűncselekmény, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg annak elkövetése. Az eljárások 15 százaléka a feljelentés elutasításával végződött. Ez olyankor fordul elő, ha például hiányzik a bűncselekmény gyanúja, vagy éppen a feljelentett cselekményt már jogerősen elbírálták – tették hozzá.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http:// vansegitseg.im.gov.hu.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.