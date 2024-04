Óriási jégeső csapott le az ország egy részére, videón és fotókon a vihar

Helyenként kiadós jégeső kísérte a kedd délután kialakult záporokat, zivatarokat – számolt be az Időkép.

Már egy héttel ezelőtt is volt jégeső mammás hózápor, valamint jégeső is az ország bizonyos részein. A keddi időjárás sem volt kevésbé cifra ennél: a Mátrában például még havazott is.

Az Időkép szerint az országon átvonuló hidegfront nem hozott igazán kiadós csapadékot kedden, de azért néhol voltak záporok és zivatarok. Ezeket sok helyen jégeső is kísérte.

A jégszemek zöme borsónagyságú volt, de néhol előfordultak kisebb meggyméretű darabok is.

Az intenzívebb zivatargócok helyenként annyi jeget zúdítottak le, hogy megtelt az ereszcsatorna, és fehérbe borult az udvar – írta az Időkép, megjegyezve, a légkör néhol még mindig aktív, például a Balaton felé is tart egy erősebb cella.

A jégesőről a Bács-Kiskun Vármegyei Hírportál is megosztott egy videót:

A hidegfrontról pedig az Időkép tett közzé egy látványos videót:

