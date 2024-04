A Miniszterelnöki Kabinetiroda beperelte Márki-Zay Péter pártját

Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom és Néppárt elnöke a Facebook-oldalán jelentkezett be. Elmondta, hogy a Fidesz minden módon megpróbálja ellehetetleníteni a Néppárt indulását az európai parlamenti választásokon, mert fél, hogy a már egy mandátumra mért MMN csatlakozna az Európai Néppárthoz, és kitúrná onnan a KDNP utolsó képviselőjét is. Továbbá 15 millióra perelte a Miniszterelnöki Kabinetiroda Márki-Zay Péteréket plágium vádjával, plusz 1,6 milliót követelnek Orbánék helyreigazításra a Magyar Nemzetben, és megtiltották a Mozgalom logóhasználatát az önkormányzati választásokon.

Márki-Zay Péter a Facebook-oldalán azt ígérte, hogy rendkívüli bejelentést tesz szerdán este fél 8-kor. A kommentszekció egyből elkezdett találgatni, és a legtöbb vélemény az volt, hogy Magyar Péterrel való összefogását fogja bejelenteni a Mindenki Magyarország Néppártjának elnöke.

Technikai nehézség miatt tizenhárom perc csúszással Márki-Zay megjelent egy élő Facebook-videóban, és nem a Magyar Péterrel való együttműködését jelentette be, ahogyan azt sokan várták. Helyette elmondta, hogy szerinte a Mindenki Magyarországa Néppárt és Mozgalom indulását igyekszik megakadályozni a Fidesz és Polt Péter, ehhez pedig két ügyet is fel tud sorolni az elmúlt hét történéseiből.

Az első: a Mindenki Magyarországa Néppárt logóhasználati kérelmét az európai parlamenti választásokon a Nemzet Választási Iroda még engedélyezte, de a Mindenki Magyarországa Mozgalomnál az önkormányzati választásokon való használathoz plágiumváddal elutasította. Pedig a két jelölőszervezet nem ugyanazon a választáson indul.

Így a Mozgalom (a három M betű) logója csak a Néppárt szavazólapján lehet ott, míg a Mozgalomén nem.

Ez nekik nagy érvágás, hiszen évek óta ezzel azonosítják őket. Fellebbeztek múlt szombaton, de „a Kúria nem is vizsgálta az ügyet érdemben, úgy utasította el”.

Szerinte 2014-ben két Kisgazdapárt indult hasonló logókkal, mégis engedélyezték az indulásokat. Most a hasonló logó ellenére kérik, hogy külön-külön a két választáson hadd induljon a Néppárt és a Mozgalom, de szerintük az NVI és a Kúria (Varga Zs. András vezetésével) szándékosan igyekszik ellehetetleníteni a Mozgalmat.

„A Rogán-művek akcióba léptek”

Másodszor: „a Fideszes hatóságok aktív szerepet játszanak az ellehetetlenítésben”, a Néppártot beperelte a Miniszterelnöki Kabinetiroda. A bíróságtól azt kérték, hogy szellemi termékük felhasználása miatt (mert ők is konzultációt akarnak tartani és a színek és jelképek hasonlóak a Nemzeti Konzultációban használtakéhoz) fagyasszák be az MMN számláját és 15 milliós sérelemdíjat követelnek. Azt is követeli „Orbán minisztériuma”, hogy 1,6 millióért hirdessenek a Magyar Nemzetben. és helyreigazítást tegyenek közzé a kormánymédiában.

„Mi eddig sem hirdettünk ott, milyen alapon akarják ezt előírni?” Márki-Zay szerint ez felháborító, mint az a tény is, hogy be akarják fagyasztani a számlájukat. „Nyilván nem okoztunk a Fidesznek 15 milliós kárt, ez csak arra jó, hogy ellehetetlenítsenek minket, nem érik be a lejáratásunkkal”.

Márki-Zay szerint sem a konzultáció szót, sem a nemzeti színeket, sem a kék színt nem lehet levédetni.

A Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke elmondta, hogy egy európai közvélemény-kutatás szerint egy mandátumra esélyes az MMN, ezért „nagyobb sebességre kapcsolt a Fidesz lejárató kampánya”, főleg mikor a népszerűségük csökken – köszönhetően Magyar Péter hangfelvételének. Félnek, hogy az MMN – bejutva az Európai Parlamentbe – csatlakozna az Európai Néppárthoz (az EU legerősebb pártcsaládjához), így az utolsó KDNP-s képviselőt is „ki lehetne ebrudalni a Fidesz után”. Szerint emiatt diszkriminálná és lehetetlenítené el a Mindenki Magyarországa Mozgalmat és Néppártot a Fidesz.

Tudom, hogy nem bukott még meg az Orbán-kormány, de ha segítenek, akkor mi azon leszünk, hogy Magyarország egy boldog, demokratikus ország legyen. Ne tűrjük azt, hogy adminisztratív eszközökkel lehetetlenítsenek el minket

– fejezte be nyilatkozatát Márki-Zay Péter

A teljes bejelentés alább tekinthető meg.

(Borítókép: Márki Zay Péter 2023. március 22-én. Fotó: Németh Kata / Index)