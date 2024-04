A minap egy helyi portál, a Borsod24 már közölte, hogy Veres Pál valószínűleg visszalép a jelöltségtől. A lap akkor azt írta, hogy helyi körökben már beszéltek a visszalépéséről, de – egyes pletykákkal ellentétben – Veres Pál elsősorban nem a pártpolitikai ellentétek, hanem magánéleti okok miatt dönthetett amellett, hogy nem indul újra a polgármesterségért.

Veres Pál hosszú bejegyzésben közölte, hogy nem indul

A polgármester később, egy szerdai Facebook-posztban hivatalosan is bejelentette, hogy valóban nem indul a választáson. Bejegyzésében szintén a magánéleti okokról írt elsősorban, de kitért arra is, hogy pártpolitikai szempontból sem volt egyszerű a helyzete az utóbbi időben.

Veres Pál azt írta: „Mozgalmas négy és fél év van mögöttem polgármesterként. Nehéz helyzetű várost örökölve álltunk helyt a pandémia, a költségvetési elvonások, a kormányzati megszorítások, a növekvő alapkiadások és a növekvő energiaárak között. Egy nehéz helyzetű, hányattatott sorsú városnak adtunk reményt egy szabadabb, boldogabb világra, és hiszem, hogy az extrém körülmények ellenére feladataink zömét sikerrel végeztük el.

Tiszta lelkiismerettel és nyugodt lélekkel vállalom a döntéseimet, amit kevés politikus mondhat el magáról. Talán azért is lehet ez, mert magam sosem lettem igazán politikus.

Veres Pál arról is írt, hogy „nem tudtam megszokni a színlelt barátságot, a hazudott szövetséget, a kétszínűséget, a széthúzást, a vérre menő intrikákat, a célok, a meggyőződés és az emberség semmibevételét, a rövidtávú érdekpolitikát, a politikának beállított önérdeket. Elkeserítő és felháborító volt látni azok megnyilvánulásait, akik kétes politikai tőkét keresve nem riadtak vissza a város hírnevének rontásától sem. Megdöbbentő volt látni, hogy sokakat mennyire nem érdekel a racionalitás, a szakmai érvek, Miskolc és a miskolciak érdeke, hogy mennyivel fontosabbak a személyes ambíciók, a politikai bosszú, mint maga a város”.

Később megjegyezte, hogy 27 évig dolgozott vezetői beosztásokban. „Polgármesterként Miskolc és az önök, a miskolciak javát akartam szolgálni, és igyekeztem tudásom legjavát adni. Mindig próbáltam megtalálni a helyes egyensúlyt a saját életem, a családom és a munkám között. Sokáig azt gondoltam, hogy sikerrel tettem, a családom szerint viszont nem teljesen, és be kell ismernem, nekik van igazuk.

Az elmúlt huszonhét évben többször voltak az életemben a második helyen, mint az elsőn. Felnőttek a gyermekeim, a fiam családot alapított, és talán sokan tudják, hogy van már egy kisunokám is, akit viszont nem látok annyiszor, ahányszor szeretném. És ez sajnos rajtam múlik, ahogyan az is (bár nincs nagy baj, de hajlamos vagyok elbagatellizálni), hogy az elmúlt két és fél évtized mennyire koptatta az egészségemet. De nem panaszkodom, hiszen én vállaltam ezt az életet, én vállaltam ezeket a feladatokat.

– fogalmazott Veres Pál, hozzátéve, „azonban most meghoztam egy fontos döntést, ami már jó ideje érlelődött bennem a fenti gondolatok, és az elmúlt hónapok eseményei alapján: nem indulok újra a polgármesteri címért”.

„Mindig azt vallottam, nekem Miskolc a pártom, azt vallottam, hogy a civil kurázsi, a pártonkívüliség adta szabadság hasznára lehet a városnak. Hittem abban, hogy a civil maradjon független a politikában is. Sajnos, egyre kevesebben hisznek velem együtt ebben. Büszke vagyok arra, hogy volt erőm helytállni az elmúlt hónapokban is, holott tudtam, hogy a szűk csapatom kivételével igazán kevesekre számíthatok. Büszke vagyok arra, hogy a legsötétebb politikai támadásokat, a külső és belső ellenségeket is vissza tudtam verni, és még mindig én vagyok a város polgármestere, holott »szövetségeseim« egy része nyíltan a bukásomat kívánta. És büszke vagyok arra is, hogy a legnehezebb időszakokat (világjárvány, energiaválság, amelyek soha nem látott kihívások elé állítottak bennünket) mi, miskolciak, együtt átvészeltük. Mert mi, miskolciak egymásra számíthattunk csak igazán” – írta Veres Pál, majd azzal zárta posztját:

Azt kívánom Miskolcnak, hogy a következő vezetője is olyan legyen, akinek a város a fontos, nem a hatalom, és aki az, aminek mondja magát. Polgármesteri mandátumomat természetesen kitöltöm, hiszen esküt tettem, ami kötelez. Számíthatnak rám. És számíthatnak rám a mandátumom lejárta után is a városát szerető, és érte tenni akaró miskolci polgárként

A korábbi DK-s jelölt visszalépett, négy párt beállhat egy másik jelölt mögé

Korábbi cikkünkben már írtunk arról, hogy a DK miskolci szervezete közös, civil jelöltként Barkai László MTA-doktort, a miskolci Gyermekegészségügyi Központ volt igazgatóját javasolta, de ezt nem mindenki támogatta a többi ellenzéki párt közül (többek közt azért, mert volt egy zavaros plágiumügye korábban). A másik lehetséges jelölt Simon Gábor, volt önkormányzati és országgyűlési képviselő lehet, aki jelenleg a városvezetés mögött álló frakció vezetője. Lassan három évtizede dolgozik közgyűlésben, többször nyert önkormányzati és országgyűlési körzetet is.

Korábban a DK és az LMP már felsorakozott egy másik, önálló polgármesterjelölt, Hegedűs Andrea országgyűlési képviselő mögé, de ő az utóbbi hónapokban egyáltalán nem volt aktív, tehát valószínűleg mégsem méreti meg magát a választáson. Hegedüs most, pénteken be is jelentette a hivatalos visszalépését egy közleményben, amelyet a Facebookon is megosztott, és amelyben arról is szó esett, hogy az őt eddig támogató pártok, valamint több másik párt is beállhat Barkai László mögé.

A bejegyzésben az áll: „A Demokratikus Koalíció Miskolci Szervezete már tavaly kezdeményezte a tárgyalásokat Miskolc ellenzéki pártjaival az ellenzéki együttműködésre a június 9-i önkormányzati választásokra. A tárgyalások jelenleg is folynak és meggyőződésünk, hogy megegyezéssel fejeződnek be a Demokratikus Koalíció (DK), a Párbeszéd- a Zöldek Pártja (PM), az LMP- Magyarország Zöld Pártja (LMP) és a Magyar Szocialista Párt (MSZP) között, mely utóbbi párt döntése technikailag a jövőhétre várható”.

Közös listával, közös, független polgármesterjelölttel indulunk az önkormányzati választáson. Ezzel egyidőben Hegedűs Andrea országgyűlési képviselő, a DK és az LMP közös polgármesterjelöltje visszalép, Dr. Barkai László gyermekorvos, gyermektüdőgyógyász, diabetológus, egyetemi tanár, az MTA doktora javára

–olvasható Hegedűs Andrea posztjában, amelyben azt is hozzátették, hogy Hegedűs „Miskolc hangjaként tovább dolgozik a magyar országgyűlésben” .

Barkai László és Simon Gábor is reagált a visszalépésre

Jelzésértékű, hogy a már említett jelöltek közül Barkai László csütörtökön (vagyis Veres Pál hivatalos bejelentése után egy nappal) regisztrált magának nyilvános Facebook-oldalt. Az első posztjában azt írta, hogy „Készülünk”, majd pénteken megosztotta ugyanazt a közleményt, amelyet Hegedűs Andrea is posztolt.

A Borsod24 által a másik lehetséges, közös jelöltként emlegetett politikus, Simon Gábor egy Facebook-posztban mondott köszönetet Veres Pálnak. Mint írta, a visszalépését sajnálattal vette tudomásul.

„Büszke vagyok arra a közös munkára, amit 2019 óta közösen végeztünk és a mai bejelentésig bíztam benne, hogy ezt a munkát közösen tudjuk folytatni. Kedves Pali! Ránk számíthattál és számíthatsz ezután is, köszönjük a Miskolcért végzett áldozatos munkádat! Választott hivatásodban az oktatás területén további sikereket, szeretett családod körében tartalmas éveket és legfőképpen jó egészséget kívánok!” – írta Simon Gábor. A politikus egyelőre nem jelezte azt, hogy Veres Pál visszalépésének tükrében indul-e az önkormányzati választáson.

Újabb jelöltek is bejelentették az indulásukat

Mindeközben bejelentette az indulását további két olyan jelölt is, akik elsősorban szintén az ellenzéki érzelmű szavazók voksairért vetekedhetnek majd.

Egyrészt a Függetlenek SZIVE nevű egyesült jelentette be azt, hogy saját jelöltet indítanak. Mint írták: „Veres Pál polgármester úr sajnálatos visszalépése a jelöltségtől, bizonytalanságot keltett városunkban és felkavarta közösségi életünket.

Mi, a Függetlenek A Szinva Városáért Egyesület, Veres Pál polgármester úr korábbi jelölő szervezete bejelentjük, hogy Varga Andrea Klára alpolgármestert indítjuk polgármesterjelöltként a 2024. június 9-i miskolci önkormányzati választáson.

– fogalmaztak, hozzátéve: „Meggyőződésünk, hogy ő elhivatottan folytatja városépítő munkáját. Nyitottak vagyunk minden Miskolcért tenni akaró szervezettel való együttműködésre”.

Másrészt Jakab Péter is aktivizálta magát. A Nép Pártján mozgalom elnöke szintén a Facebookon jelentette be, hogy felkérte a miskolci polgármester-jelöltjét, aki igent mondott neki.

Lehoczki László elindul Miskolc polgármester-jelöltjeként. Veres Pál váratlanul jött visszalépése után szeretett városunk új reményt kap! Mentsük meg Miskolcot, Lehoczki Lacival! Várjuk minden Miskolci csatlakozását!

– írta Jakab Péter.

A fideszes jelölt is elismerte Veres Pál érdemeit

Mint korábban írtuk, a kormánypártok jelöltje már megvan Miskolcon: ők (a civilként induló) Tóth-Szántai József miskolci rádiós mögé álltak be a választáson.

Tóth-Szántai József egy Facebook-posztban szintén reagált Veres Pál visszalépésére. „Kedves Pali! Megdöbbenve olvastam, hogy úgy döntöttél, nem indulsz újra az önkormányzati választáson. Engedd meg, hogy mindenek felett jó egészséget kívánjak Neked, és biztosítsalak támogatásomról a következő időszakban.

Szívesen megküzdöttem volna Veled a miskolciak bizalmáért, így most egy másfajta küzdelem következik. Biztos vagyok benne, hogy a közös nevezőt nem kellett volna sokáig keresnünk, mert mindkettőnk számára szenvedély Miskolc. Városvezetői és emberi tapasztalataidra számítok a jövőben

– írta Tóth-Szántai József.

Veres Pálnak rajta kívül köszönetet mondott Alakszai Zoltán is, akit a kormánypártok 2019-es jelöltjeként győzött le a polgármester. „Jó egészséget és kitartást kívánok Veres Pál polgármester úrnak, aki bejelentette, nem indul újra a város vezetéséért. Így mindenképp új polgármestere lesz szeretett városunknak.

Meglévő véleménykülönbségeink – és 2019-ben megvívott küzdelmünk – ellenére és azzal együtt az én ajtóm mindig nyitott volt polgármester úr előtt, mindig tudtunk egymással beszélni. Ez így lesz a jövőben is és ez így kell legyen valamennyi megválasztott településvezető tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplénben

– írta Alakszai Zoltán, aki jelenleg a megye főispánjaként dolgozik.