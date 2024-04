Néhány településen az őskáoszra kezd hasonlítani a választási helyzet

Az önkormányzati választásokra készülve 2024 első ellenzéki előválasztását Budafok-Tétényben tartották, ahol a DK-s Perlai Zoltán csapott össze a momentumos Havasi Gáborral a polgármester-jelöltségért. A voksolás Perlai Zoltán sikerét hozta.

Megvolt a dátum, amiből nem lett semmi

Kovács Alex Gábor, a Belváros ellenzéki frakciójának vezetője, a Tiéd a Belváros Egyesület polgármesterjelöltje március 5-én jelentette be, hogy április 4–7. között lesz az előválasztás a Belvárosban, amelyen Juhász Péterrel csapott volna össze, akit többek között a Momentum támogat.

Az előválasztás eredeti időpontjához közeledve már arra figyelmeztetett Kovács Alex Gábor, hogy „holnap kellene kezdeni az előválasztáson online szavazni kívánók regisztrációját. A rendszer azonban sehol”. A politikus közzétett egy Bedő Dávid momentumos parlamenti frakcióvezetőtől származó, március 26-i levelet is, amelyben többek között az állt, hogy „igyekszem még a héten megtudakolni a fejlesztő cégtől, hogy lehetséges-e egyáltalán és ha igen, akkor milyen áron, használni az előválasztási szoftvert az V. kerületi előválasztásra. Eddig azért nem kaptatok, kaptunk erre választ, mert a budafoki előválasztási szoftver fejlesztése és rendszerbe állítása minden kapacitását lefoglalta a cégnek, így nem tudtak érdemben válaszolni kérdésemre”.

Az eredeti időpontban végül nem valósult meg a belvárosi előválasztás, de Kovács Alex Gábor bejelentette: új időpontban, április 15-18. között döntenek a polgármesterjelöltről.

A Belvárosban már a jelöltállítás folyamata sem a szokásos mederben zajlott, a Momentum az eredeti tervek szerint Kerpel-Fronius Gábor jelenlegi főpolgármester-helyettest indította volna az V. kerületben, aki végül visszalépett Juhász Péter javára. Juhász Péter mögé a Kétfarkú Kutya Párt sorakozott fel, de kihátráltak, amint Donáth Annáék bejelentették a támogatását.

Kovács Gergely, a Kutyapárt társelnöke a Telexnek az alábbi érvekkel indokolta a döntést: „Mi a kampány elején azt kértük a Juhitól, hogy ha MKKP-s jelölt, akkor ne nagyon kampányoljon együtt ellenzéki politikusokkal, mert mi szeretnénk ezektől a pártoktól továbbra is megtartani a távolságot. A Momentum már visszalépett a javára, és mára úgy tűnik, lassan az egész ellenzék beáll mögé.”

„Ez olyan mértékben logikátlan, életidegen gondolkodás, amivel azt jelzi a Kutyapárt, hogy velük még egyetérteni sem lehet” – értetlenkedett a döntés után a Momentum frakcióvezetője, Bedő Dávid.

Zuglóban csak a főszereplő nem indul

Rózsa András, a Momentum polgármesterjelöltje március elején jelentette be, hogy április 11–14. között lesz ellenzéki előválasztás Zuglóban.

„Legalábbis erről állapodtunk meg a Szikra Mozgalom jelöltjével, Sudár Orsolyával. Várjuk a tárgyalóasztalhoz Horváth Csaba polgármestert is, hiszen nélküle nem lehet teljes az előválasztás! A részletekről is remélhetőleg hamarosan megállapodunk és az előválasztással elérhetjük, hogy egy ellenzéki jelölt álljon rajtvonalhoz a fideszes jelölttel szemben” – fogalmazott Rózsa András.

A két fél azóta is készül az előválasztásra, viszont Zugló újrázásra készülő MSZP-s polgármestere, Horváth Csaba kitart az álláspontja mellett: nem indul az előválasztáson.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke egy korábbi háttérbeszélgetésen lapunk kérdésére Zuglót illetően leszögezte: inkumbens polgármester esetén nem szeretnének előválasztást sem Zuglóban, sem más pártok hivatalban lévő jelöltjeinél.

Végül hármas verseny lesz a hegyvidéki előválasztáson

Lassan oszlott a köd a hegyvidéki előválasztás körül is, amely majdnem szétrobbantotta a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot, a korábbi bonyodalmakról itt írtunk részletesen.

Végül április 8-14. között megtartják a hegyvidéki előválasztást, három polgármesterjelölttel:

Farkas Csaba (Momentum, DK),

Visi Piroska (Hegyvidék Jövőjéért Egyesület),

Kovács Gergely (Kétfarkú Kutya Párt).

Az LMP polgármesterjelöltje, Kendernay János nem vesz részt az előválasztáson, ennek okait egy hosszú Facebook-posztban fejtegette, többek között úgy fogalmazva, hogy „a közeli előválasztással, mi ingyen elvégezzük a Fidesznek a piszkos melót. Hiszen amikor az ellenzéki polgármesterjelöltek vitatkoznak egymással, magukat “darálják”. Úgy, hogy egymással nem is csereszabatosak, nem azonos kvalitásokkal, értékvilágokkal rendelkeznek. Ami közös bennük, hogy ellenzékiek. Ha a Fidesz alrendszerét szeretnék helyben leváltani, a legjobb közös nevezőt és értéktöbbletet kellene ajánlaniuk. Ahol az ellenzékiség nem egymást kizáró, hanem a felelősség és egymás erősítését vállaló szövetség, ahol a különböző értékek képviseletére szükség van. Ahogy a polgármesterjelöltet meg nem nevező pártok támogatására is, egészen pontosan a velük való egyezségre. Ez azonban sajnos ma nem áll rendelkezésre, akárcsak a nyilvános kampányszámla vezetésének szándéka sem. Együttműködés képessége és tiszta kezek nélkül nem érdemeljük meg a választók bizalmát”.

Indulók sora Győrben

2019-ben Győrben a DK-s Glázer Tímeát támogatta a Momentum, az MSZP, a Jobbik és az LMP is. Gyurcsány Ferencék 2024-ben is őt indítanák polgármesterjelöltként.

Pintér Bence újságíró a Tiszta Szívvel a Városért színeiben indul, valamint támogatja az LMP és a Momentum is. Mellettük van az MSZP-nek is jelöltje Pollreisz Balázs helyi politikus személyében.

A városban nincs megegyezés az előválasztásról, több párt képviselője március elején Ungár Péteréket támadta ez ügyben, az LMP pedig úgy reagált, hogy tudomásul vették a kiátkozásukat, a részletekről itt írtunk.

Miskolcon a polgármester és a polgármesterjelölt is visszalépett

Veres Pál 2019-ben Miskolcon az ellenzéki összefogás pártjainak támogatásával legyőzte a kormánypárti jelöltet, Alakszai Zoltánt. A városvezető mögé történő besorolás ennek ellenére nem volt egyértelmű az ellenzéki oldalon.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke, valamint Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke októberben közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy Miskolcon a DK-s Hegedüs Andreát támogatják polgármesterjelöltként. Az MSZP viszont már szeptemberben közölte, hogy 2024-ben is Veres Pált ajánlja a választóknak Miskolcon. A polgármester mellett állt a Jobbik-Konzervatívok és a Momentum is.

Teljesen új helyzet állt elő, amikor Veres Pál április 3-án bejelentette: magánjellegű okok miatt nem indul a 2024-es önkormányzati választáson.

Április 5-én jött Hegedűs Andrea bejelentése, a DK és az LMP közös jelöltje Barkai László független induló javára lépett vissza. A miskolci DK és több ellenzéki párt – a Párbeszéd, az LMP, valamint az MSZP – között jelenleg is folynak a tárgyalások az együttműködésről az önkormányzati választásokra.

