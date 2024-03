Ellenzéki össztűz Ungár Péterre: „Zsaroló, Fideszt támogató pozíció”

„Mi, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik-Konzervatívok, a Kossuth Kör, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, az MSZP és Balla Jenő független önkormányzati képviselő kinyilvánítjuk, hogy Győrben előválasztáson kívánjuk eldönteni a polgármesterjelölt személyét” – olvasható a közleményben, amelyet Glázer Tímea, a DK győri polgármesterjelöltje tett közzé Facebook-oldalán.

A közleményből kiderült, hogy az előválasztás szabályainak helyben történő kialakításában, technikai részleteiben közösen szerettek volna megegyezni, a tárgyalásokon eddig a helyi LMP, a Momentum és Pintér Bence delegáltjai is részt vettek, javaslatokkal is éltek.

Ungár Péter győri látogatását követően viszont már nem jöttek az egyeztetésekre. Ungár Péter ugyanazt a zsaroló, Fideszt támogató pozíciót adta ki Pintér Bencének, amit Budapesten Vitézy Dáviddal hajtanak végre Karácsony Gergellyel szemben

– vélekedtek a közös állásfoglalás aláírói, hozzátéve: „Az előválasztás technikai előkészületeit viszont mi, az együttműködő demokratikus szervezetek le tudtuk zárni, ráadásul Pintérék korábbi javaslatait is figyelembe vettük, így örömmel jelentjük ki, hogy az előválasztás legkésőbb április 4-ig Győrben is megtartható lesz. Amennyiben Pintér Bence képes leválasztani magáról munkaadójának, Ungár Péternek a követeléseit, úgy számára is nyitott a részvétel lehetősége az előválasztáson. Várunk minden további, erkölcsileg és gazdaságilag feddhetetlen előéletű ellenzéki együttműködő partnert, akik a Dézsi-Borkai korszak lezárását szeretnék”.

A közlemény aláírói:

Balla Jenő, független önkormányzati képviselő

Haba Vilmos, Jobbik-Konzervatívok

Glázer Tímea, Demokratikus Koalíció

Pollreisz Balázs, Magyar Szocialista Párt

Tóth Zoltán, Kossuth Kör

Urbán Tibor, Mindenki Magyarországa Mozgalom

