A Fidesz dörzsölheti a tenyerét Győrben, egyre több az ellenzéki jelölt

Tobzódik polgármesterjelöltekben Győr, az MSZP bejelentése után már négy kihívója is van Dézsi Csaba Andrásnak, az ellenzék megosztottsága azonban a Fidesz polgármesterének kedvez. Kérdés, hogy lesz-e ellenzéki előválasztás, a pártok és a civilek nincsenek egy állásponton.

Kedden jelentette be az MSZP, hogy Pollreisz Balázst, a párt győri önkormányzati képviselőjét és helyi elnökét ajánlják polgármesterjelöltnek. Előtte már ringbe lépett Pintér Bence, a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület elnöke, győri újságíró, akit az LMP és a Momentum is támogat. A Demokratikus Koalíció szintén saját jelöltet jelentett be: Glázer Tímea önkormányzati képviselőt, a párt helyi elnökét indítják polgármesterjelöltnek.

Felvették a kesztyűt

A DK-s és az MSZP-s jelölt is kész megmérettetni magát előválasztáson, korábban Pintér Bence is ezen az állásponton volt, Glázer Tímeával azonban nem hajlandó kiállni. A Tiszta Szívvel a Városért Egyesület szerint a DK-s politikus a 2019-es önkormányzati választáson még a Borkai-botrány ellenére sem tudott nyerni, illetve az elmúlt években elmulasztott működőképes alternatívát felmutatni a győrieknek. A DK bízik Glázer Tímeában, és arra hívták fel a figyelmet, hogy 2019-ben csak 646 szavazattal kapott ki Borkai Zsolttól. Azt is hozzátették, a vereségben szerepe volt annak, hogy az utolsó pillanatban a Jobbik helyi szervezete elárulta a győri ellenzéki összefogást. Glázer Tímea indulásának bejelentése után a Jobbik – Konzervatívok most szinte azonnal jelezte, hogy a DK-s politikust tartják a legalkalmasabbnak polgármesterjelöltnek.

Korábban többször kérdeztük az MSZP-t, hogy melyik jelölt mellett teszik le a voksukat, mint végül kiderült: egyiket sem támogatják, hanem inkább bejelentették helyi önkormányzati képviselőjük, Pollreisz Balázs indulását.

Tízéves önkormányzati tevékenysége alatt több fontos ügyben is védte és képviselte a győriek érdekeit: népszavazási kezdeményezéssel élt a veszélyes üzemekkel szemben, védte a győriek pénzét a Questor-ügyben, ügyvédet szerzett az Egységes Diákfrontnak is, amikor szükségük volt rá. Balázs jól ismeri a győrieket, a város adottságait és problémáit. Nem hagyja, hogy a Fidesz azt csináljon, amit csak akar, amit az is bizonyít, hogy ő az egyik legaktívabb képviselő a közgyűlésben

– közölte Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke.

Közös jelöltet akartak, de megvétózták

A szocialista politikus arról is beszámolt, hogy az MSZP és Pollreisz Balázs másfél évig tárgyalt Győrben a többi párttal, valamint a civilekkel, képviselve az együttműködés fontosságát.

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a választásokon való együttműködés megvalósuljon, és sajnálattal vesszük tudomásul, hogy ebben nem találtunk partnereket. Jelenleg két Fideszhez közel álló polgármesterjelöltről tudni a városban, ezért ha az ellenzék közös polgármesterjelöltet állít, akkor lehetőség nyílhat arra, hogy Győr kiszabaduljon a NER fogságából

– fogalmazott az MSZP társelnöke. A Publicus Intézet egy novemberi közvélemény-kutatására hivatkozva azt is állította, hogy a szóba jöhető ellenzéki indulók közül Pollreisz Balázsnak van a legnagyobb ismertsége, beágyazottsága és népszerűsége.

A Kunhalmi Ágnessel tartott közös sajtótájékoztatóján Pollreisz Balázs továbbá azt is elmondta, hogy korábban az MSZP egy mindenki számára elfogadható jelöltet ajánlott a tárgyalásokon: László Zoltánt, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökét. Pollreisz Balázs szerint azonban – „néha aljas, egyeztetés nélküli sajtónyilatkozatokkal” – őt megvétózták „az együttműködést szándékozó vagy kevésbé szándékozó” pártok és civilek. Ezután döntött úgy az MSZP, hogy a helyi önkormányzati képviselőjét támogatja polgármesterjelöltként. Az Index úgy tudja,

a párt tárgyalt arról, hogy beállnak Pintér Bence mögé, de „méltatlan ajánlatot” kaptak a Tiszta Szívvel a Városért Egyesülettől.

„Itt vagyok, felveszem a kesztyűt, indulok az előválasztáson” – jelentette ki Pollreisz Balázs az MSZP keddi sajtótájékoztatóján. A párt polgármesterjelöltje közölte, hogy hajlandó bármilyen vitára, de azt is hangsúlyozta: nem megosztani akar, két ellenfele van, a NER jelöltjei – Dézsi Csaba András és Borkai Zsolt, illetve az apátia.

A Demokratikus Koalíció továbbra is tartja magát ahhoz, hogy Glázer Tímea vállalja az előválasztást. Egyelőre mégis úgy tűnik, több ellenfele is lehet Dézsi Csaba András polgármesternek, akinek csak jó, hogy a civilek és a pártok nem tudnak megegyezni. Ha Borkai Zsolt le is szakít szavazókat a kormánypárti táborból, a megosztott ellenzéki térfél hozzásegítheti a polgármesteri szék megtartásához.

(Borítókép: Dézsi Csaba András 2021. július 26-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)