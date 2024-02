Az MSZP is beszáll a győri polgármesteri székért folytatott versenybe

Az LMP és a Momentum már beállt egy helyi újságíró mögé, akit a civilek is támogatnak, valamint a Demokratikus Koalíció is megnevezte már a saját jelöltjét, most a szocialisták álltak elő egy névvel.

Az MSZP Pollreisz Balázs önkormányzati képviselőt, a párt helyi elnökét indítja Győrben polgármesterjelöltként – jelentette be Kunhalmi Ágnes, a szocialisták társelnöke kedd délelőtti online sajtótájékoztatóján.

A baloldali politikus azzal érvelt párttársa mellett, hogy Pollreisz már több mint tíz éve aktív tagja a győri közgyűlésnek, elmondása szerint számtalan ügyet tárt már fel, és emelte fel ezekben a szavát a lakosság érdekében.

Kunhalmi Ágnes arról is beszélt a sajtótájékoztatón, hogy az MSZP mindig is elkötelezett volt amellett, hogy egy ellenzéki kihívó álljon szemben a Fidesz jelöltjével, ezért hajlandók részt venni egy előválasztáson is. Szükség is lehet rá, a Demokratikus Koalíció ugyanis nemrégiben már bejelentette saját jelöltjét, Glázer Tímeát.

Kérdéses azonban, hogy lesz-e végül előválasztás Győrben, mert a helyi civilek, valamint az LMP és a Momentum által támogatott Pintér Bence szerint a DK-s Glázer Tímea nem támogatható jelölt számukra semmilyen formában.

A választáson rajtuk kívül még indul a Győrt jelenleg vezető Dézsi Csaba András is a Fidesz–KDNP jelöltjeként, Borkai Zsolt korábbi polgármester pedig függetlenként.

A győri választásról korábban egy videóriportot is készítettünk, amelyben igyekeztünk elmagyarázni az ott kialakult helyzetet: