„Készen állunk az előválasztásra, hogy Glázer Tímea ne csak a DK, hanem az egész ellenzék polgármester-jelöltje legyen. Bízunk benne, hogy a többi jelölt is felkészült az előválasztásra, hogy a választók dönthessék el, ki a legalkalmasabb jelölt. Glázer Tímea tapasztalt politikus Győrben: évek óta tagja a képviselőtestületnek, alelnöke az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságnak, valamint a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságnak is. 2019-ben Győr ellenzéki polgármester-jelöltjeként indult a választáson, amikor mindössze pár száz szavazaton múlott a győzelme” – olvasható a Demokratikus Koalíció hétfői közleményében.

Az ellenzéki párt álláspontja az, hogy Glázer Tímea az egyetlen, aki „legyőzheti a Fidesz helytartóját” Győrben.

Glázer Tímea olyan szociáldemokrata polgármester lesz, aki Győrt európai, fejlődő várossá fogja emelni, miközben egyedül a győriek érdekeit tartja szem előtt. Hiszünk Glázer Tímea felkészültségében, amelyet előválasztáson is bizonyítani fog. Sok sikert kívánunk Glázer Tímeának!

– tájékoztatott az ellenzéki párt.

Győrben nagy csata várható a június 9-i önkormányzati választásokon. Dézsi Csaba András fideszes polgármesternek több kihívója is akad. Borkai Zsolt a települést korábban vezető, egykori kormánypárti politikus is újra ringbe száll. Bár 2019-es szexbotránya után megnyerte az önkormányzati választást, végül lemondott a polgármesteri posztról. Tavaly szeptemberben riportot készítettünk Győrben: Dézsi Csaba Andrást, Borkai Zsoltot és Pintér Bencét is kérdeztük .

Az LMP és a Momentum Pintér Bence újságírót, a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület elnökét támogatják a győri polgármester-választáson. Tavaly azt írtuk, hogy úgy tudjuk a Párbeszéd–Zöldek szimpatizál Pintér Bence elképzeléseivel, és folynak egyeztetések a támogatásáról.

Befagytak az egyeztetések

Decemberben Pintér Bence egyeztetésre hívta a városban működő és aktív ellenzéki pártok, illetve a választásban érintett civil szervezetek vezetőit. A tárgyaláson azonban üresen maradtak a DK képviselőinek kikészített székek. „A találkozón az egyesülettel már együttműködő LMP és Momentum mellett az MSZP, a Jobbik, a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a szentiváni civilek is képviseltették magukat, azonban a DK képviselői, Glázer Tímea és párttársai egyéb elfoglaltságra hivatkozva nem mentek el” – tájékoztatott a Tiszta Szívvel a Városért elnöksége.

A tárgyaláson megjelentek egyetértettek:

ha akár a DK, akár más külön úton szeretne járni, és saját jelöltet jelentenének be, akkor szükség lehet arra, hogy előválasztáson döntsék el a győriek, kit tartanak a legalkalmasabb polgármesterjelöltnek.

Idén januárban az LMP közleménye alapján megírtuk, hogy befagytak az ellenzéki egyeztetések Győrben.

„Az ellenzéki egyeztetések befagytak: a DK, az MSZP és a Jobbik nem tudták támogatásukról biztosítani az egyetlen létező ellenzéki jelöltet, mást pedig nem tudtak megnevezni, aki vállalná az indulást. A DK végül mondott egy nevet: Glázer Tímea nevét. Glázert az LMP nem tartja alkalmasnak most a polgármester-jelöltségre, amennyiben a DK Glázert erre alkalmasnak tartja, akkor sorakoztassa fel érveit a jelöltsége mellett. Attól félünk, nem lesz könnyű dolguk” – közölte a zöldpárt.

(Borítókép: Glázer Tímea a DK polgármester-jelöltségét bejelentő sajtótájékoztatón Győrben 2019. december 4-én. Fotó: Krizsán Csaba / MTI)