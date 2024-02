„Az ellenzéki jelöltekről nem hallottam, de csalódtam Borkai úrban”

Alig pár hónappal az önkormányzati választások előtt már világosan látszik, hogy Győr az egyik legérdekesebb csatatér. Még nem tudni, hogy ki lesz a kormánypártok jelöltjének ellenzéki kihívója, és a képet tovább árnyalja, hogy Borkai Zsolt is megjelent a színen. De mit gondolnak a település lakói? Erre kerestük a választ, és egy még összetettebb kép rajzolódott ki.

„Egyelőre nagyon kaotikus az egész, de szerintem Pintér Bencére fogok szavazni, mert neki még nincs annyi stiklije, mint a többieknek. Ha most nem a hajózást tekintjük az alaptevékenységének, akkor mondja meg nekem, hogy mit csinált Borkai Zsolt, mutasson már valamit! A hajózást meg hagyjuk egyébként, ez egy nagyon emberi dolog volt. A lényeg, hogy nem olyan sokat fejlődött a város Borkai idején, miközben a Dézsi sem tud sok mindent felmutatni” – mondta az idősebb korosztályhoz tartozó úr az Indexnek Győr belvárosában, amikor arról kérdeztük, mit gondol a közelgő önkormányzati választásokról.

Az egyértelműen ellenzéki beállítottságú úrnak, ha Borkai Zsolt és Dézsi Csaba András közül kellene választania, akkor a szexbotránya miatt lemondásra kényszerülő olimpikon mellett döntene.

Dézsinél voltam a kórházban, a kardiológián, el kell ismerjem, hogy nagy tudású ember, de egy rendkívül arrogáns fazon. Szegény Glázer Tímeát meg nagyon kevésnek találom, mert láthatóan nem bírja a nyomást. Ennek ellenére legutóbb mellette álltunk, és rá szavaztunk. Pintér Bence egy szimpatikus fiatalember, amit eddig tudott, azt megtette a városért, az igazán fontos kérdés az, hogy ha ő lenne a polgármester, akkor mennyit tudna tenni Győrért és a győriekért. Az biztos, hogy egy előválasztáson le tudja győzni Glázer Tímeát

– fogalmazott az úriember, aki úgy látja, hogy Dézsi Csaba András és Borkai Zsolt azonos támogatással bír a településen, ezért nagyon izgalmas lesz a választás éjszakája.

„Szerintem azzal mindent elmondok Dézsiről, hogy Győrben ő maga a Fidesz. Nem értem, számomra érthetetlen, hogy Borkai most miért tért vissza, sokkal jobban járt volna, ha eltűnik a politikai életből, és az emberek emlékezetében inkább megmarad az egykori olimpiai bajnoknak, aki visszavonult” – tette hozzá.

A legérdekesebb csatatér

A vármegyeszékhelyek többségében már most lefutottnak tűnik a júniusi önkormányzati választások kimenetele. Ehhez képest az egyik legizgalmasabb csata kétségkívül Győrben várható, ahol a polgármesterjelöltek száma is folyamatosan gyarapszik, ezért az ellenzéki pártok előválasztás útján dönthetnek arról, hogy ki legyen Dézsi Csaba András, a kormánypártok jelöltjének kihívója. A felállásról kialakult képet tovább árnyalja, hogy a várost 13 éven át irányító, szexbotránya miatt távozásra kényszerülő, exfideszes Borkai Zsolt is indul a polgármesteri címért.

10 Galéria: Az ellenzéki jelöltekről nem hallottam, de csalódtam Borkai úrban Fotó: Szollár Zsófi / Index

Éppen riportunk készítésével egy időben jelentette be a Magyar Szocialista Párt (MSZP), hogy Pollreisz Balázst, a párt győri önkormányzati képviselőjét és helyi elnökét ajánlják polgármesterjelöltnek. Előtte már a ringbe lépett Pintér Bence, a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület elnöke, győri újságíró, aki az LMP és a Momentum támogatását is élvezi. Korábban a Demokratikus Koalíció szintén saját jelöltet jelentett be Glázer Tímea önkormányzati képviselő személyében, aki nem mellesleg a Gyurcsány Ferenc vezette ellenzéki párt helyi vezetője. A napokban hivatalossá vált, amit régóta sejteni lehetett: a Fidesz a regnáló polgármestert, Dézsi Csaba Andrást indítja a polgármesteri címért.

De a „folyók városában” zajló politikai mozgások rövid felvázolása után térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk. Vajon mit gondolnak a választásokról az Indexnek nyilatkozni hajlandó győriek?

Csalódások, kapcsolatok, az ismeretlen ellenzék

Mindenképpen meg akartunk szólaltatni egy olyan választópolgárt is, aki, mondhatni, elsőbálozóként, először vesz részt a demokrácia ünnepén. „Biztos, hogy nem a Fidesz jelöltjére fogok szavazni” – mondta a fiatal hölgy, aki először dönthet arról, hogy ki vezesse a Rába-parti települést. Döntését az egész országot megrázó kegyelmi üggyel magyarázta. Még nem döntötte el, hogy Pintér Bencére vagy Glázer Tímeára adja le a voksát, kétségeivel pedig nincs egyedül.

Még nem döntöttem, várok egy hónapot. Valamiért abban biztos voltam, hogy Borkai vissza fog térni, de egyáltalán nem örülök neki. Glázert erőtlennek tartom, inkább Pintér Bencét támogatnám, de a legnagyobb probléma, hogy ebben a városban nincs erős ellenzék. Glázer Tímea többször próbálkozott már, most már fel kéne ismernie, hogy a politika nem neki való. Dézsi egy kiváló orvos, neki azt kellene megértenie, hogy nem lehet egy fenékkel két lovat megülni

– mondta egy helyi választópolgár, aki szerint Borkai Zsolt alatt sokkal jobban működött a város. Úgy látja, hogy az olimpikon a nehezebb körülmények között is kiállt a városért, és a szexbotránya ellenére is jobb, alkalmasabb embernek tartja a regnáló polgármesternél.

Egy Győr-méretű város esetében nem okozhat meglepetést, hogy van, aki nem feltétlenül a politikai teljesítmény, hanem az élő, személyes kapcsolat alapján dönt. Egy fiatal férfi szerint minden jelöltnek vannak előnyei és hátrányai, de a személyes találkozók alkalmával meggyőződött arról, hogy Dézsi Csaba András képes a település vezetésére, ő a legmegfelelőbb városvezető.

„Az ellenzéki jelölteket nem ismerem, de Borkait sokan jobbnak tartják Dézsinél, mert több tapasztalata van. Az ő idejében több munka akadt a helyieknek, de én inkább Dézsi Andrást fogom választani” – tette hozzá az úriember, aki nincs egyedül a véleményével.

Egy középkorú hölgy a szexbotrány miatt hatalmasat csalódott Borkai Zsoltban.

Amíg nem láttam a videót, nekem nem volt vele semmi bajom, de szerintem egy olimpiai bajnok nem viselkedhet így, a magam részéről meg vagyok elégedve Dézsi úrral

– mondta. Egy idősebb úr szerint még nagyon korai az önkormányzati választásokkal foglalkozni. Úgy véli, hogy mindegy, ki a Fidesz jelöltje, arra kell szavazni, mert a kormánypártok igazságosabban járnak el a közügyekben, mint eddig bárki a rendszerváltás óta eltelt időben. Az ellenzéki jelölteket hírből sem ismeri.

„Nem érdemli meg egyik sem”

„Nem érdemli meg egyik sem, nem szavazok senkire. Teljesen felesleges lenne elmenni szavazni. Mindegy, ki vezeti ezt a várost, mert úgyis abba rakja majd a pénzt, amit ő szeret. Nézd meg ezeket az utakat, hetente töröm össze a biciklimet” – mondta a kerékpáros futár, aki semmilyen említésre méltó különbséget nem lát a jelöltek között. Nemcsak az önkormányzati, hanem az országgyűlési választásokon sem szokott részt venni.

„Mindenki tudja, hogy most Orbán Viktor irányítja az országot. Nem hiszem, hogy ha holnaptól más vezetné, akkor többet keresnék, vagy olcsóbb lenne a boltban vásárolni. Lehet, az új vezetőnek nem a stadionok lenne a dilije. De most komolyan, nem mindegy, ki mit és hogyan lop el? Teljesen egyformák. Érted?” – tette fel a kérdést.

