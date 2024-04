Magyar Péter: Az atombomba mi vagyunk, a magyar nép

A Diákhitel Központ korábbi vezetője, Varga Judit exférje az első tüntetését március 15-én tartotta, amelyen bejelentette, hogy Talpra Magyarok néven szervez közösséget. A második demonstrációt a második ügyészségi meghallgatásának napján – egy hangfelvétel közzététele után – tartották.

A hangfelvételre a kormány részéről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy „sok hűhó semmiért. Kipukkadt a lufi! Egy megfélemlített feleséggel folytatott családi vitának semmi köze a közélethez. Magyar Péter az új Márki-Zay! Csak annyi különbség, hogy Márki-Zay Péter nem terrorizálta a feleségét”.

A volt igazságügyi minisztert később tanúként hallgatta meg az ügyészség. Varga Judit Magyar Péter közéleti színre lépése után Hajdú Péter műsorában a házasságukról adott interjút, amelyben többek között zsarolásról és verbális bántalmazásról beszélt, amit Magyar Péter sem hagyott szó nélkül.

Magyar Péter vezette a menetet

„Nemzeti menet és demonstráció egy új Magyarországért” – ezzel a címmel hirdetett tüntetést szombat délutánra a fővárosba Magyar Péter, amelyen több ezren vettek részt. A tüntetés előtt néhány órával bejelentette, hogy megalapította a Legyél a változás! Egyesületet.

A hivatalos gyülekező idejére már megtelt a Deák Ferenc tér környéke, és délután kettő óra előtt néhány perccel Magyar Péter is megjelent a tüntetésen. A menetet már ő vezette a Bajcsy-Zsilinszky úton végig a Kossuth tér irányába, miközben többedmagával egy „Talpra, magyarok! Ne féljetek!” feliratú molinót tartott maga előtt.

Magyar Péter a menet élén

Három órakor a tömeg megérkezett a Kossuth térre, ahol már ugyancsak sokan gyülekeztek, és kis csúszással megkezdődtek a beszédek. Az esemény házigazdája Péter Petra rádiós műsorvezető volt. Színpadra állt Bálint András Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színész is, aki Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét szavalta el, mielőtt Nagy Ervin is felszólalt. A színész meghatódva olvasta fel külhoni magyarok leveleit, majd utóbbiként lépett a színpadra az elmondása alapján Svájcból érkezett Keresztesi Péter, aki úgy fogalmazott, hogy „ma hazánk jövője a tét”.

Polgármester és lelkész is a színpadon

Szigetszentmiklós polgármestere, Nagy János is beszédet tartott, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte harmincéves álomból ébredezik most a magyar társadalom. Állítása szerint a DK arra akarta rávenni, ami ellen küzdött. Lejáratása ezután indult el, és ekkor mondta először ki azt, hogy „ezek ugyanazok”.

„Nincs Orbán Gyurcsány nélkül” – jelentette ki. Egy olyan DK-s politikusról is beszélt, aki állítása szerint Kövér Lászlóval is egyeztetett. A DK nem sokkal később reagált is Nagy János felszólalására, amiről ide kattintva olvashat részletesebben.

Tarr Zoltán református lelkész is szót kapott, aki elmondta, „egészséges keresztény egyházak nélkül nincs egészséges társadalom. Gulyás Gergelytől származik ez az idézet. Igaza van. Beteg a magyar társadalom, ezért kiemelt felelősség terheli az egyházakat”. Szerinte az egyházak eltértek a valódi küldetésüktől. A kegyelmi ügyet is megemlítette, Balog Zoltán tettét elfogadhatatlannak nevezte, és bocsánatot kért a bicskei gyermekotthon áldozataitól.

A magyar nemzet megüzente

Ezek után lépett a mikforonhoz Magyar Péter, aki azzal kezdte: 2024. április 6. dátumát jól meg kell jegyezni, mert mostantól semmi nem lesz úgy, ahogy eddig volt, „a magyar nemzet megüzente, hogy eddig és ne tovább”. Magyar Péter úgy látta, hogy az általa meghirdetett tüntetésre több százezren érkeztek, ehhez kapcsolódóan pedig azt emelte ki, hogy pár hét alatt az ország legtávolabbi szegletébe is eljutott a remény üzenete.

Olyat tettünk pár hét alatt, ami példa nélküli a rendszerváltás óta, egy kis garázsból indulva megrendítettük a húszéves politikai status quót

– fogalmazott. Szerinte minden lejáratás tovább erősíti őket. „Több mint húsz év azzal telt, hogy a választott vezetők egymás ellen uszították a magyarokat, de ennek most véget vetünk” – jelentette ki. A Talpra Magyarok közösségében az számít, ha valaki tenni akar a hazája, a gyermekei és az unokái biztonságos, élhető jövőjéért – fogalmazott.

Galéria: Magyar Péter demonstrációja a Kossuth téren 2024. április 6-án

A Völner–Schadl-ügyről is beszélt

Hisz abban valaki, hogy a Fidesz-alapító Polt Péter által vezetett ügyészség pártatlanul végzi a munkáját? – tette fel a kérdést, majd a Völner–Schadl-ügyről beszélt, azokat a kérdéseket feltéve, amelyeket korábban is emlegetett, többek között Rogán Antal szerepéről és az iratok átírásáról. Szerinte az utóbbi harminc év legnagyobb politikai, jogi és erkölcsi válságába kormányozták az országot. „Adják vissza a hatalmat a népnek, vállalják a politikai és jogi felelősséget” – üzente a kormánynak.

„Ma még ott lehet hagyni a bűnös hatalmat, át lehet állni a jó oldalra, de lassan késő lesz” – fogalmazott, majd beszélt az egyesületéről is, és elmondta, hamarosan bejelenti azt a pártot is, amellyel elindulnak az európai parlamenti választáson. Szerinte olyan eredményt érnek el, „ami az első szög lesz a NER koporsójában”. Az EP-listára a honlapjukon lehet jelentkezni.

Az atombomba mi vagyunk, a magyar nép

– jelentette ki, majd felszólította a jelenlévőket, hogy a megoldást ne csak tőle várják. „Mindenkinek meg kell mozdulnia a változásért” – hangsúlyozta. „Nem lesz elég a fotelben ücsörögni, kommentelni, ma miénk itt a tér, a pesti utca, de vissza kell venni a falvainkat és városainkat” – mondta.

Gyurcsány Ferenc mint a NER biztosítéka?

Magyar Péter úgy vélekedett, hogy „Gyurcsány Ferenc a pillére és a biztosítéka a NER-nek”, Orbán Viktor mindig vele akar megvívni, mert őt mindig legyőzheti. Magyar Péter szerint a vidéki–fővárosi, keleti–nyugati, baloldali–jobboldali szembenállást mesterségesen tartják fenn, ebből „kell kigyógyulni, legyőzni a turáni átkot”.

Magyar Péter hosszan beszélt a gyermekvédelmi rendszerről. Úgy látja, ha egy gyermeket ártalom ér, nem számíthat valódi és gyors segítségre, ráadásul ha baj van, a „túlterhelt, sokszor megfélemlített” tanárok, nevelők nem tesznek feljelentést, ha mégis, hathatós eredmény nélkül. Úgy látja, hogy a Fidesz elárulta a saját szavazóit, szerinte ez a hatalom nem keresztényi, nem konzervatív, nem polgári, amit látnak, az „a reménytelen helyzetben lévő uralkodó osztály utolsó kétségbeesett próbálkozása a lopott vagyon és a hatalom megtartása érdekében”.

Újabb tüntetést jelentett be

Magyar Péter szerint erős nemzetállamokon nyugvó, erős EU-ra van szükség, fontos a jogállami vita mielőbbi lezárása, a források hazahozatala. Csatlakozna az Európai Ügyészséghez, konstruktív, de kritikus párbeszédet folytatna az uniós intézményekkel. A föderális európai szuperállamot elutasította.

Bejelentette, hogy jövő héttől két hónap alatt bejárják az egész országot, majd azt kérte, hogy mindenki fogja meg a mellette álló kezét, így kifejezve az összekapaszkodást. A beszéd után a résztvevők a Kossuth-nótát énekelték, miközben füstgyertyák zöld és piros füstje borította be a teret. Magyar Péter azt ígérte, hogy anyák napján – ami idén május ötödikére esik – találkoznak.

(Borítókép: Nemzeti menet és demonstráció egy új Magyarországért a Kossuth téren 2024. április 6-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)