Deutsch Tamás nemrég részt vett a főváros XVIII. kerületben egy lakossági fórumon, ahol többek között az unióról, a baloldalról és Varga Judit volt igazságügyi miniszter exférjéről, Magyar Péterről is beszélt.

„Képzeljék el, olyan jogszabály lép hamarosan életbe az Európai Unióban, hogy minden képviselőjének kötelezően kell részt vennie egy genderképzésen, és ha nem megy el, azt szankcionálják. Nyugaton a multinacionális cégek dolgozóinál már bevezették az »érzékenyítést«, amin, ha nem veszel részt, elvesztheted az állásodat” – mondta Deutsch Tamás egy XVIII. kerületi lakossági fórumon a Blikk beszámolója szerint.

A Fidesz európai parlamenti listavezetője agyrémnek nevezte, hogy ötvennyolc évesen, öt gyerekkel és két unokával a háta mögött „be kell ülnie az iskolapadba, hogy genderkérdésekben otthon legyen, kiképezzék”.

Arról is beszélt, hogy „a Magyar Péter-jelenség az ellenzék soha nem látott válságának tünete”, és sajnálja az ellenzéket, mert „semmire nem mennek, de nem miattunk, hanem a maguk tehetségtelensége miatt”.

Magyar Péter lejárt baloldali szövegeket használ, mint például »ne féljetek«, »csatlakozni kell az Európai Ügyészséghez« és hasonlók. Többek között a korábbi miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter mondott nemrég ilyesmiket, bele is bukott. Csak halkan jegyzem meg, hogy Dánia és Svédország sem csatlakozott az európai ügyészséghez

– fogalmazott Deutsch Tamás a lap szerint.

Arra a kérdésre, hogy nem kell-e félnie a Fidesznek Magyar Pétertől, azt válaszolta, hogy: „A pacák ugyan idegesítő, de minél több »magyarpéter« van, annál nagyobb az esélye a győzelmünknek. Csak szeleteljék nyugodtan tovább a baloldali tortát. Szerintem brutális győzelem küszöbén állunk.”

Néhányszor találkoztam Magyar Péterrel, de soha nem volt szimpatikus nekem. Milyen véleményem legyen arról, aki ilyen gaztettet követett el a felesége ellen? S egy ilyen ember mögé állt be az ellenzék, ami róluk állít ki bizonyítványt...

– mondta Deutsch Tamás.

Vitainvitálás

Mint megírtuk, Magyar Péter vitára hívta Orbán Viktor miniszterelnököt és a Demokratikus Koalíció elnökét, Gyurcsány Ferencet, azonban egyre inkább úgy tűnik, hogy az EP-listavezetőkkel, Deutsch Tamással és Dobrev Klárával mérkőzhet meg.

„Május 3-án ér véget az európai parlamenti választásokon induló pártok listaállítása. Ezután minden háborúpárti és dollárbaloldali listavezetővel kész vagyok vitázni. Diktafonnal és nadrágszíjjal is lehet jönni. Ennyi” – írta korábban közösségi oldalán Deutsch Tamás, a Fidesz EP-listavezetője.

A vitára időközben bejelentkezett Márki-Zay Péter, a a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke is. Az MMM közleménye szerint Márki-Zay Péter elismerte: Deutsch Tamás megszólításában nem érezte, hogy az neki is szólna, „de mivel mindig is a konstruktív, építő vita pártján” állt, azzal a feltétellel elfogadja Deutsch Tamás kihívását, ha a vita „élő közvetítéssel és független műsorvezetővel valósul meg, kizárva annak lehetőségét, hogy később manipulálják a felvételeket”.