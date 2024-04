Orbán Viktor: Azt sem tudom, mi az a zárolt képernyő

Orbán Viktor TikTok-oldalán jelentkezett be a „Mutasd a háttérképed!″ kihívással. A videóban több kormánypárti politikus is feloldotta a telefonja zárolt képernyőjét, azonban a miniszterelnök kérését nem mindenki teljesítette. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt is elmondta, hogy telefonja háttérképét miért „tartaná meg inkább magának″.