A pomogácsok és a békaemberek is előkerültek, amikor a szocialista politikus mentelmi jogáról döntöttek

Polt Péter legfőbb ügyész – befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen folyamatban lévő nyomozás eredményeként – indítványozta Molnár Zsolt MSZP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését – számoltunk be március 4-én.

Idézzük az ügyészség akkori közleményét: „A rendelkezésre álló adatok szerint a BKV 2019 elején közbeszerzési eljárást indított a telephelyein teljesítendő informatikai üzemeltetés és fejlesztés szolgáltatásra. A közbeszerzési eljárásra egy kft. tett ajánlatot. Dr. Baja Ferenc volt miniszter és egykori országgyűlési képviselő 2019 júniusában Budapesten találkozott egy, az ajánlatot tevő gazdasági társaság működésében jelentős befolyást gyakorló férfival, aki stratégiai és üzleti kérdésekben döntött. A volt miniszter a kft. tendernyertességének esetére 30 millió forint készpénzt kért azért, hogy a szerződés létrejöttét és fenntartását – politikai befolyásának érvényesítésével – ne akadályozza. Dr. Molnár Zsolt – a korrupciós megállapodásról értesülve – megkérte a volt minisztert, hogy az ő részére is kérjen a férfitól 40 millió forintot azért, hogy a szerződést ő se támadja. Dr. Baja Ferenc 2019 júniusában egy újabb találkozó keretében dr. Molnár Zsolt kérését tolmácsolta a férfinak. A kft. tendernyertességét követően a férfi 2019. augusztus 6-án, Budapesten 40 millió forintot adott át dr. Molnár Zsoltnak.”

Molnár Zsolt: Hazug vádak

Molnár Zsolt akkor közleményben leszögezte: „Visszautasítom a nemtelen támadásokat, állok a vizsgálat elébe.”

A szocialista politikus a kegyelmi ügyre utalva azt is hozzátette, hogy „a rendszerváltás óta eltelt idő legnagyobb közéleti botránya rázta meg az elmúlt időben Magyarországot, mely során a magyar társadalom és az ellenzéki politika közösen akkora nyomást gyakorolt a kormányra, hogy kénytelenek voltak több hű emberük kezét elengedni. A Fidesz ezért követ el most mindent, hogy ellehetetlenítse az ellenzéki pártokat és a vezető politikusokat. Most épp én kerültem sorra”.

Molnár Zsolt arra emlékeztetett: „Ebben az évekkel ezelőtti ügyben már 2022-ben kezdeményeztem mentelmi jogom felfüggesztését, és magánvádas büntetőeljárást indítottam a nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazásért. Most is megerősítem: nem fogadtam el semmilyen kenőpénzt, semmilyen törvénytelen dolgot nem tettem, tiszta lelkiismerettel állok a vádak elé. Koholt vádak alapján próbálnak besározni, hiszen tudjuk, hogy vádalku során nem kell igazat mondani. Ismét kampány van, ismét személyes támadásokkal próbálják elterelni a figyelmet a valóságról. Az ilyen hazug vádaknak nem szabad bedőlni, nem szabad hagyni, hogy a következő időszakban politikusok essenek a Fidesz lejárató kampányának áldozatául.”

A békaemberek is szóba kerültek

Az Országgyűlés szerdai ülésén Hargitai János, a Mentelmi Bizottság elnöke felidézte az ügyészség által megfogalmazottakat, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy Molnár Zsolt írásban jelezte a bizottságnak: mentelmi joga kiadását kéri. A bizottság végül azt javasolta a képviselőknek, hogy függesszék fel a szocialista politikus mentelmi jogát.

Az ülésen felszólalt Molnár Zsolt is, többek között kijelentette, azzal a biztos tudattal kérte mentelmi joga felfüggesztését, hogy „a független ügyészség tisztességesen kivizsgálja az ügyet”. Szeretné, hogy ez így történjen, „bár a magyar közéletben ezzel ellentétes hangok is vannak”.

Molnár Zsolt gratulált Hargitai Jánosnak, hogy „komoly képpel fel tudta olvasni és el tudta mondani ezt a történetet”. Az ellenzéki képviselő kitért arra is, abban egyetért a Mi Hazánk Mozgalommal, hogy „a mentelmi jognak ebben a formában semmi értelme nincs”, ezért ő személyesen támogatja, hogy töröljék el azt, „szeretném hinni, hogy lesz olyan társadalmi berendezkedés, amikor lesz értelme ennek”.

Az ügyészi átirat nem tartalmazza azt, hogy amikor az Olimpiai parkban voltunk, a térfigyelő kamerák előtt meg is számoltuk a pénzt, a kismamákat és a nagymamákat is megkértük, újságírók is jártak ott. A pomogácsokról és a békaemberekről nem is beszéltem, akik mind ott voltak és jutalékot kaptak. Ezek kimaradtak ebből a nagyon komoly tényállásból

– jegyezte meg cinikusan Molnár Zsolt, hozzátéve: amíg a szíve dobog, és nincs akadályoztatva, megvívja a budapesti és balatoni csatákat, valamint helyreállítaná a baloldal tekintélyét a Kárpát-medencében.

Az Országgyűlés végül 173 igen, 6 nem szavazattal felfüggesztette Molnár Zsolt mentelmi jogát.

A képviselők szerdán döntöttek a veszélyhelyzet meghosszabbításáról is. A parlament hétfői ülésén Orbán Viktor miniszterelnök személyesen válaszolt az ellenzéki képviselők kérdéseire, sőt Polt Péter legfőbb ügyész megszólalt a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételről. Ráadásul Matolcsy György jegybankelnöknek is volt egy emlékezetes mondata.